Депутат: Мы должны поддержать любой законопроект, запрещающий охоту на животных

28 декабря 2016, 10:13 Комментарии

Депутаты Жогорку Кенеша должны поддержать любой законопроект, который запрещает охоту на животных. Об этом 28 декабря на заседании парламента сказал депутат Жанар Акаев (СДПК).

Депутаты рассматривают проект закона "О внесении изменения в закон Кыргызской Республики "Об охоте и охотничьем хозяйстве", который вносится на второе чтение.

Ж.Акаев сказал, что в соседних странах нет моратория на охоту, так как в этих странах охота не ведется. "Большинство наших животных уходят в те страны, потому что там не стреляют. Но мы должны поддержать законопроект", - сказал он.

Депутат напомнил о законопроекте депутата Эмиля Токтошева о моратории на охоту. Ж.Акаев предложил представителям Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства предлагать альтернативные законопроекты, если они не считают правильными законопроекты депутатов.

По словам депутата Торобая Зулпукарова (СДПК), законопроект правильный и его надо поддержать.