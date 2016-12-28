В 2014 году были случаи, когда охотники, скрываясь, стреляли в пограничников, - замглавы ГПС

28 декабря 2016, 10:26 Комментарии

В 2014 году были случаи, когда охотники, скрываясь, стреляли в пограничников. Об этом 28 декабря на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель председателя Государственной пограничной службы Курманбек Исаков, отвечая на вопросы.

Депутаты рассматривают проект закона "О внесении изменения в закон Кыргызской Республики "Об охоте и охотничьем хозяйстве", который вносится на второе чтение.

Депутат Зиядин Жамалдинов спросил, были ли случаи охоты на границе?

По словам К.Исакова, в 2016 году было 8 таких фактов. "Мы поймали, приняли соответствующие меры, оштрафовали. В 2015 году было 8 фактов, в 2014 году - 2. Мы поймали по закону о незаконной охоте и передали соответствующим органам. В 2014 году у нас были случаи, что охотники убегали и стреляли в нас", - сказал он.

З.Жамалдинов спросил, где были зарегистрированы такие факты?

В районе Чон-Алая и Карамыка, ответил К.Исаков.

А была ли уточнена граница в Чон-Алайском районе, спросил депутат.

Докладчик сказал, что уточнена.

В свою очередь депутат заявил, что в законопроекте нельзя прописывать отдельные районы. Нужно говорить в целом о территории Кыргызстана.

Как пояснил замглавы ГПС, в законопроекте речь идет о линии границы, которая уточнена.