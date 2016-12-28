Депутат заявил, что пограничники и сейчас продолжают незаконно охотиться

28 декабря 2016, 10:30 Комментарии

Пограничники и сейчас продолжают незаконно охотиться. Об этом 28 декабря на заседании парламента заявил депутат Эмиль Токтошев("Ата Мекен"). Ранее депутат Кенжебек Бокоев ("Республика - Ата-Журт" спросил, были ли факты охоты со стороны пограничников?

По словам заместителя председателя Государственной пограничной службы Курманбека Исакова, такие случаи были. Последний раз такой факт был зафиксирован в 2011 году в Баткене. До этого такое было в Ошской и Нарынской областях.

"Эти люди были уволены и переданы органам прокуратуры. На сегодня таких фактов нет", - сказал он.

Позднее Э.Токтошев взял слово и попросил К.Исакова не говорить, что таких случаев нет.