Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4147 (-0.0042) 
Евро: 72.5418 (-0.0148) 
Золото: 36.36 $/гр (+0.01) 
Серебро: 0.51 $/гр    
Погода сейчас
облачно с прояснениями −1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Бишкеке прошёл круглый стол "Два народа - один путь", посвященный событиям 1916 годаВ Бишкеке прошёл круглый стол "Два народа - один путь", посвященный событиям 1916 годаДепутатов попросили выезжать за границу с учетом отношений странДепутатов попросили выезжать за границу с учетом отношений стран

Депутат заявил, что пограничники и сейчас продолжают незаконно охотиться

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399921-ru.html

Похожие новости

Депутат из-за пробок на перевале Тоо-Ашуу не может приехать на заседание

Спасти депутата! Нардеп не явился на работу из-за затора на Тоо-Ашуу

Депутатов попросили выезжать за границу с учетом отношений стран

В 2014 году были случаи, когда охотники, скрываясь, стреляли в пограничников, - замглавы ГПС

В Кыргызстане на горных дорогах продолжается принудительный спуск лавин

28 декабря 2016, 10:30       Комментарии

Пограничники и сейчас продолжают незаконно охотиться. Об этом 28 декабря на заседании парламента заявил депутат Эмиль Токтошев("Ата Мекен"). Ранее депутат Кенжебек Бокоев ("Республика - Ата-Журт" спросил, были ли факты охоты со стороны пограничников?
По словам заместителя председателя Государственной пограничной службы Курманбека Исакова, такие случаи были. Последний раз такой факт был зафиксирован в 2011 году в Баткене. До этого такое было в Ошской и Нарынской областях.
"Эти люди были уволены и переданы органам прокуратуры. На сегодня таких фактов нет", - сказал он.
Позднее Э.Токтошев взял слово и попросил К.Исакова не говорить, что таких случаев нет.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум