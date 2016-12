Умерла сыгравшая принцессу Лею актриса Кэрри Фишер

28 декабря 2016, 9:52 Комментарии

Американская актриса Кэрри Фишер, наиболее известная по роли принцессы Леи Органы из "Звездных войн", скончалась в возрасте 60 лет, об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на The Hollywood Reporter.

По данным издания, Фишер скончалась после сердечного приступа, перенесенного ей в прошлую пятницу на борту летевшего из Лондона в Лос-Анджелес самолета.

"С глубокой печалью Билли Лурд подтвердила, что ее нежно любимая мама Кэрри Фишер покинула нас сегодня в 8.55 утра. В нее был влюблен весь мир и по ней будут сильно скучать", - говорится в сообщении представителя семьи Саймона Холлса.

Фишер родилась в семье голливудской элиты - актрисы Дебби Рейнольдс и певца Эдди Фишера. Ее дебют на подмостках состоялся, когда ей было 15 - она сыграла в бродвейском мюзикле "Ирэн". Спустя четыре года она исполнила роль в фильме Уорена Битти "Шампунь", но большая слава пришла к ней после исполнения роли принцессы Леи Органы в фантастической саге Джорджа Лукаса "Звездные войны" - эту роль она сыграла во всех эпизодах первой трилогии: "Эпизод IV: Новая надежда" (1977), "Эпизод V: Империя наносит ответный удар" (1980) и "Эпизод VI: Возвращение джедая" (1983). В 2015 году она появилась в продолжении саги - "Эпизоде VII: Пробуждение силы". Также Фишер известна ролями в фильмах "Когда Гарри встретил Салли", "Братья Блюз", "Ханна и ее сестры", "Предместье" и "Просветления Уайта".

Кроме актерской карьеры, Фишер занималась писательской - ее самой известной работой стала автобиографическая пьеса "Сослагательное пьянство" (Wishful Drinking), экранизация которой была выдвинута на премию "Эмми".