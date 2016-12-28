Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4147 (-0.0042) 
Евро: 72.5418 (-0.0148) 
Золото: 36.36 $/гр (+0.01) 
Серебро: 0.51 $/гр    
Погода сейчас
облачно с прояснениями −1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Столкнулись две машины, пострадал один водитель — ДТП в БишкекеСтолкнулись две машины, пострадал один водитель — ДТП в БишкекеДепутат просит решить вопрос с пробками на перевале Тёо-АшууДепутат просит решить вопрос с пробками на перевале Тёо-Ашуу

Умерла сыгравшая принцессу Лею актриса Кэрри Фишер

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352813_ym...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399919-ru.html

Похожие новости

В мэрии Бишкека запустили бумеранг добра

Умер автор проектов "Белого дома", БГУ и КРСУ

Умер британский певец Джордж Майкл

Умер бывший глава МВД КР Болотбек Ногойбаев

Умершими от угарного газа в Джалал-Абаде оказались мать и двое детей

28 декабря 2016, 9:52       Комментарии

Американская актриса Кэрри Фишер, наиболее известная по роли принцессы Леи Органы из "Звездных войн", скончалась в возрасте 60 лет, об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на The Hollywood Reporter.
По данным издания, Фишер скончалась после сердечного приступа, перенесенного ей в прошлую пятницу на борту летевшего из Лондона в Лос-Анджелес самолета.
"С глубокой печалью Билли Лурд подтвердила, что ее нежно любимая мама Кэрри Фишер покинула нас сегодня в 8.55 утра. В нее был влюблен весь мир и по ней будут сильно скучать", - говорится в сообщении представителя семьи Саймона Холлса.
Take a moment to remember the wonderful life and career of the world"s favorite princess, Carrie Fisher https://t.co/mRtttJb3CH pic.twitter.com/uRsLgbBzS9
- New York Daily News (@NYDailyNews) 27 декабря 2016 г.
Фишер родилась в семье голливудской элиты - актрисы Дебби Рейнольдс и певца Эдди Фишера. Ее дебют на подмостках состоялся, когда ей было 15 - она сыграла в бродвейском мюзикле "Ирэн". Спустя четыре года она исполнила роль в фильме Уорена Битти "Шампунь", но большая слава пришла к ней после исполнения роли принцессы Леи Органы в фантастической саге Джорджа Лукаса "Звездные войны" - эту роль она сыграла во всех эпизодах первой трилогии: "Эпизод IV: Новая надежда" (1977), "Эпизод V: Империя наносит ответный удар" (1980) и "Эпизод VI: Возвращение джедая" (1983). В 2015 году она появилась в продолжении саги - "Эпизоде VII: Пробуждение силы". Также Фишер известна ролями в фильмах "Когда Гарри встретил Салли", "Братья Блюз", "Ханна и ее сестры", "Предместье" и "Просветления Уайта".
Кроме актерской карьеры, Фишер занималась писательской - ее самой известной работой стала автобиографическая пьеса "Сослагательное пьянство" (Wishful Drinking), экранизация которой была выдвинута на премию "Эмми".

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум