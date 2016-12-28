28 декабря - в этот день

28 декабря 2016, 9:00 Комментарии

Международный день кино

Международный день кино - это праздник кинематографистов - работников этого удивительного искусства - и его любителей по всему миру. 28 декабря 1895 года в Париже в "Гранд-кафе" на бульваре Капуцинок (а не Капуцинов, как многие привыкли) прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер. Именно эта дата и стала днем празднования Международного дня кино. Чуть ранее, в том же 1895 году, французы Огюст и Луи Люмьер получили патент на изобретенный ими аппарат "Синематограф". 22 марта 1895 года братья устраивают в Париже первый в истории киносеанс. Они показывают - пока только узкому кругу друзей - коротенькую ленту "Выход рабочих с завода Люмьер".