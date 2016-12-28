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Добрыня, Кэнэн, Цзинцзин. Как в 2016-м в Кыргызстане называли детей

 

Фотографии: 24.kg

 

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42454_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399914-ru.html

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28 декабря 2016, 10:00       Комментарии

Госпредприятие "Инфоком" при Государственной регистрационной службе представило ИА "24.kg" данные о том, как в Кыргызстане в уходящем 2016 году чаще всего называли новорожденных.
Самыми популярными среди мужских имен стали Умар, Алинур, Нурислам, Али и Алихан.
Девочек чаще всего называли Раяна, Арууке, Айбийке, Амина и Айлин.
По данным ГП "Инфоком", в нынешнем году были зарегистрированы и довольно редкие для нашей страны имена. Теперь в Кыргызской Республике живут ребятишки по имени Эрдаган, Муштарибану, Рукаййа, Ноила, Сельби Дениза, Рувэйда, Эмлис, Алиризо, Нозила, Аруунас, Бану, Эзоза, Мухаммад Солих, Левант, Еванжелина, Анельа, Джу, Мухаммад Идрис, Жозеф, Лазарь, Добрыня, Соломон, Антей, Кэнэн, Эдита, Көзмончок, Элай, Торо, Кейла, Кияра, Юнона, Филис, Мухаммадмустофахон, Упеля, Гэвин, Якутай, Пелагея, Гозалое, Аврам, Сафо, Бишкек, Керим-Джем, Цзинцзин, Миссалина, Миа-Мей, Иоанна.

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