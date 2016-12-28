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Умерла сыгравшая принцессу Лею актриса Кэрри ФишерУмерла сыгравшая принцессу Лею актриса Кэрри ФишерГлава Госслужбы миграции встретился с сотрудниками подведомственного Информационно-консультационного центраГлава Госслужбы миграции встретился с сотрудниками подведомственного Информационно-консультационного центра

Налоговая служба Кыргызстана подводит итоги года

Источник:
http://knews.kg/2016/12/nalogo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399912-ru.html

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28 декабря 2016, 9:51       Комментарии

Председатель Государственной налоговой службы Замирбек Осмонов провел совещание с руководителями и сотрудниками территориальных налоговых органов города Бишкек, где обсуждены вопросы сбора налогов.
Начальники управлений ГНС по Первомайскому, Октябрьскому, Свердловскому и Ленинскому районам Бишкека отчитались перед главой ведомства о проводимой ими работе по обеспечению плановых показателей по сбору налогов за 2016 год.
"Заслушав информацию, Осмонов призвал начальников налоговых органов мобилизоваться, чтобы обеспечить 100% выполнение плана, для этого, напомнил он, есть еще несколько дней. Руководители территориальных налоговых органов Бишкека заверили, что план по налоговым сборам будет выполнен. Глава Налоговой службы изложил участникам заседания план работы ведомства на 2017 год и рассказал о предстоящих структурных изменениях в ведомстве", – говорится в сообщении.

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