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"Дельфин", русалки и Нептуны. В Бишкеке прошел турнир по плаванию

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352159_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399911-ru.html

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28 декабря 2016, 9:26       Комментарии

В плавательном бассейне "Дельфин" завершился турнир на Кубок мэра города Бишкек по плаванию. Соревнования на Кубок мэра проводились с целью пропаганды здорового образа жизни и укрепления здоровья детей, развития и популяризации спортивных игр, расширения и укрепления дружественных спортивных отношений, а также для просмотра кандидатов в сборную Кыргызстана и Бишкека.
Кроме того, в зимнем плавательном бассейне "Дельфин" продолжаются занятия и тренировки спортсменов Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва.
Занятия проходят по расписанию в следующих видах: триатлон, плавание и пятиборье, также с недавнего времени ребята занимаются фехтованием. Всего же в группах под руководством опытных тренеров занимаются от 4 до 12 спортсменов в возрасте от 7 до 25 лет, в том числе и сборная команда республики по плаванию.
Справка:
Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Дельфин" была открыта в 1957 году. Сегодня здание имеет статус памятника истории, культуры и архитектуры.
СДЮШОР "Дельфин" находится в ведении городского управления физической культуры и спорта. Общее число занимающихся в школе - более 278 спортсменов.
Двери бассейна также открыты для всех желающих горожан и гостей столицы - любителей водных видов спорта, которые ведут здоровый образ жизни.
Стоимость абонемента - 1500 сомов, 12 посещений в месяц, три раза в неделю. Можно взять билет и на разовое посещение, один академический час обойдется в 150 сомов. "Дельфин" открыт с 6 утра и до 22.00 вечера.
Справки по телефонам: 0700 220707, 67-11-59, 65-47-05.
На время зимних каникул в бассейне планируется проведение различных акций для детей.

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