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Госдеп США опроверг обвинения Эрдогана в поддержке коалиции террористов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352816_go...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399909-ru.html

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28 декабря 2016, 9:34       Комментарии

Госдепартамент США назвал "нелепыми" обвинения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по поводу того, что возглавляемая Америкой коалиция поддерживает боевиков в Сирии. Об этом сообщает Reuters.
По словам официального представителя Госдепа Марка Тонера, оснований для таких обвинение не было.
Ранее президент Турции заявил, что антитеррористическая коалиция, возглавляемая США, оказывает поддержку террористам в Сирии. В частности, она поддерживает "Исламское государство", а также курдские группировки ​YPG и PYD. Глава Турции добавлял, что у Анкары есть "подтверждение этому, включая фотографии и видео".

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