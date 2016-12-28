Замглавы МТСР: "Министерство работает над тем, чтобы родители, ухаживающие за детьми с ОВЗ, получали пенсию"

28 декабря 2016, 9:10 Комментарии

Бишкек, 28 декабря /Кабар/. В Московском районе организовали Новогоднюю ёлку для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социального развития.

По словам заместителя министра труда и социального развития Лунары Мамытовой, мероприятие организовано совместными усилиями Московского районного управления соцразвития и местными органами власти для 90 детей с ограниченными возможностями здоровья.

"Сюда приглашены дети, которые не ходят в школу. Они нуждаются в постоянном постороннем уходе. К сожалению, родители, ухаживая за больным ребенком, не имеют возможности зарабатывать, соответственно, в будущем они не смогут получать пенсию. В настоящее время Министерство работает над этим вопросом. Чтобы уход за ребенком с ОВЗ признали за труд", - отметила она.

В завершении мероприятия всем приглашенным вручили подарки.