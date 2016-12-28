В Бишкеке завершился турнир на кубок мэра Бишкека по плаванию

28 декабря 2016, 9:18 Комментарии
Бишкек, 28 декабря /Кабар/. В плавательном бассейне "Дельфин" завершился турнира на кубок мэра города Бишкек по плаванию, сообщили в столичном муниципалитете.
Соревнования на Кубок мэра проводились с целью пропаганды здорового образа жизни и укрепления здоровья детей, развития и популяризации спортивных игр, расширения и укрепления дружественных спортивных отношений, просмотр кандидатов в сборную Кыргызской Республики и города Бишкек.
По результатам турнира в дисциплине "Веселые старты" по сумме очков на 3-х дистанциях победителями и призерами стали:
Группа 2006 г.р. и младше (девочки)
1 Палмер Джессика 2006 Карвен Баттерфляй
2 Палмер Элизабет 2007 Карвен брасс
3 Лундгрен Марта 2007 Family Sport брасс
Группа 2006 г.р и младше мальчики
1 Медетбеков Темирлан 2006 РСДЮШОР КБ Баттерфляй-вольный стиль
2 Репецкий Станислав 2006 Радуга На спине
3 Ермолаев Семен 2006 Радуга
Группа 2004-2005 г.р. (девочки)
1 Рогожникова Елизавета 2004 РСДЮШОР
2 Магалимова Диана 2004 Дельфин (вольный стиль)
3 Подкорытова Ангелина 2004 РСДЮШОР КБ (на спине)
Группа 2004-2005 г.р. (мальчики)
1 Пантелеев Иван 2005 РСДЮШОР по Водным Видам Спорта
2 Ким Максим 2004 РСДЮШОР
3 Мистрюков Даниил 2004 Дельфин
Группа 2002- 2003 г.р. (девочки)
1 Мохнатова Анастасия 2002 РСДЮШОР КБ (брасс)
Группа 2002-2003 г.р. (мальчики)
1 Курильский Максим 2002 РСДЮШОР по Водным Видам Спорта (Вольный стиль)
2 Дейнего Богдан 2002 РСДЮШОР по по Водным Видам Спорта (Вольный стиль)
3 Семенча Максим 2002 РСДЮШОР по Водным Видам Спорта (Брасс)
Лучший спортсмен по абсолютно лучшему результату на дистанции по таблице очков ФИНА на этапах "Веселые старты" сезона 2016 года
Группа 2002-2003:
Панасенко Кристина 50 м брасс-34.86 (563 очка)
Курильский Максим 50вс-25.40 (507 очков)
Группа 2004-2005:
Рогожникова Елизавета 50 вс -29.40 (494 очка)
Пантелеев Иван -50 м на спине-31.83 (358 очков)
Группа 2006 и младше:
Палмер Джессика - 50 вс-32.98 (349 очка)
Репецкий Станислав- 50 вс-35.29 (190 очков)
Дистанция 1 Женщины, 100 м Брасс
1. РОГОЖНИКОВА Елизавета 2004 РСДЮШОР по ВВС
2. МОХНАТОВА Анастасия 2003 РСДЮШОР по ВВС (г.Кара-Балта)
3. РОГАЧЕВА Дарья 2005 РСДЮШОР по ВВС
Дистанция 2 Мужчины, 100 м Брасс
1. СЕМЕНЧА Максим 2002 РСДЮШОР по ВВС
2. МАШАНЛО Ришат 2002 РСДЮШОР по ВВС (г.Кара-Балта)
3. ИВАНОВ Даниил 2004 РСДЮШОР по ВВС (г.Кара-Балта)
Дистанция 3 Женщины, 50 м На спине
1. АХМЕДОВА Софья 2005 СДЮШОР "Дельфин"
2. ПОДКОРЫТОВА Ангелина 2004 РСДЮШОР по ВВС (г.Кара-Балта)
3. ПАЛМЕР Эмили 2004 Karven
Дистанция 4 Мужчины, 50 м На спине
1. ПАНТЕЛЕЕВ Иван 2005 РСДЮШОР по ВВС
2. ХАБОНИН Михаил 2006 СК "Манас" (г.Кара-Балта)
3. РЕПЕЦКИЙ Стас 2006 бассейн "Радуга"
Дистанция 5 Женщины, 100 м Вольный стиль
1. РОГОЖНИКОВА Елизавета 2004 РСДЮШОР по ВВС
2. МАГАЛИМОВА Диана 2004 СДЮШОР "Дельфин"
3. ГРУЗДОВА Эвелина 2005 СШ № 69
Дистанция 6 Мужчины, 100 м Вольный стиль
1. КУРИЛЬСКИЙ Максим 2002 РСДЮШОР по ВВС
2. ДЕЙНЕГО Богдан 2002 РСДЮШОР по ВВС
3. ЛИФИНЦЕВ Владимир 2003 СДЮШОР "Дельфин"
Дистанция 7 Женщины, 50 м Баттерфляй
1. РОГОЖНИКОВА Елизавета 2004 РСДЮШОР по ВВС
2. ПАЛМЕР Джессика 2006 бассейн "Karven"
3. МАГАЛИМОВА Диана 2004 СДЮШОР "Дельфин"
Дистанция 8 Мужчины, 50 м Баттерфляй
1. КУРИЛЬСКИЙ Максим 2002 РСДЮШОР по ВВС
2. ЦЫМБАЛОВ Кирилл 2004 бассейн "Радуга"
3. ОСМОНОВ Адис 2005 РСДЮШОР по ВВС
Дистанция 9 Женщины, 200 м Комплекс
1. РОГОЖНИКОВА Елизавета 2004 РСДЮШОР по ВВС
2. МОХНАТОВА Анастасия 2003 РСДЮШОР по ВВС (г.Кара-Балта)
Дистанция 10 Мужчины, 200 м Комплекс
1. ДЕЙНЕГО Богдан 2002 РСДЮШОР по ВВС
2. КУРИЛЬСКИЙ Максим 2002 РСДЮШОР по ВВС
3. СЕМЕНЧА Максим 2002 РСДЮШОР по ВВС
Дистанция 13 Женщины, 100 м Баттерфляй
1. РОГОЖНИКОВА Елизавета 2004 РСДЮШОР по ВВС
Дистанция 14 Мужчины, 100 м Баттерфляй
1. ЦЫМБАЛОВ Кирилл 2004 бассейн "Радуга"
2. ОСМОНОВ Адис 2005 РСДЮШОР по ВВС
Дистанция 15 Женщины, 50 м Брасс
1. РОГОЖНИКОВА Елизавета 2004 РСДЮШОР по ВВС
2. МОХНАТОВА Анастасия 2003 РСДЮШОР по ВВС (г.Кара-Балта)
3. ПАЛМЕР Элизабет 2007 бассйн "Karven"
Дистанция 16 Мужчины, 50 м Брасс
1. СЕМЕНЧА Максим 2002 РСДЮШОР по ВВС
2. БИРЮКОВ Павел 2003 РСДЮШОР по ВВС ( г.Кара-Балта)
3. МАШАНЛО, Ришат 2002 РСДЮШОР по ВВС (г.Кара-Балта)
Дистанция 17 Женщины, 100 м На спине
1. РОГОЖНИКОВА Елизавета 2004 РСДЮШОР по ВВС
2. ПОДКОРЫТОВА Ангелина 2004 РСДЮШОР по ВВС (г.Кара-Балта)
3. АХМЕДОВА Софья 2005 СДЮШОР "Дельфин"
Дистанция 18 Мужчины, 100 м На спине
1. ПАНТЕЛЕЕВ Иван 2005 РСДЮШОР по ВВС
Дистанция 19 Женщины, 50 м Вольный стиль
1. РОГОЖНИКОВА Елизавета 2004 РСДЮШОР по ВВС
2. ПАЛМЕР, Джессика 2006 бассейн "Karven"
3. МАГАЛИМОВА, Диана 2004 СДЮШОР "Дельфин"
Дистанция 20 Мужчины, 50 м Вольный стиль
1. КУРИЛЬСКИЙ Максим 2002 РСДЮШОР по ВВС
2. ДЕЙНЕГО Богдан 2002 РСДЮШОР по ВВС
3. СЕМЕНЧА Максим 2002 РСДЮШОР по ВВС
Дистанция 21 Женщины, 100 м Комплекс
1. РОГОЖНИКОВА Елизавета 2004 РСДЮШОР по ВВС
2. МАГАЛИМОВА Диана 2004 СДЮШОР "Дельфин"
3. ПОДКОРЫТОВА Ангелина 2004 РСДЮШОР по ВВС (г.Кара-Балта)
Дистанция 22 Мужчины, 100m Комплекс
1. ПАНТЕЛЕЕВ Иван 2005 РСДЮШОР по ВВС
2. КИМ, Максим 2004 РСДЮШОР по ВВС (г.Кара-Балта)
3. ЦЫМБАЛОВ Кирилл 2004 бассейн "Радуга"
Победители и призеры турнира награждены кубками, медалями и дипломами, а также ценными призами.