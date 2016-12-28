В Бишкеке завершился турнир на кубок мэра Бишкека по плаванию

28 декабря 2016, 9:18 Комментарии

Бишкек, 28 декабря /Кабар/. В плавательном бассейне "Дельфин" завершился турнира на кубок мэра города Бишкек по плаванию, сообщили в столичном муниципалитете.

Соревнования на Кубок мэра проводились с целью пропаганды здорового образа жизни и укрепления здоровья детей, развития и популяризации спортивных игр, расширения и укрепления дружественных спортивных отношений, просмотр кандидатов в сборную Кыргызской Республики и города Бишкек.

По результатам турнира в дисциплине "Веселые старты" по сумме очков на 3-х дистанциях победителями и призерами стали:

Группа 2006 г.р. и младше (девочки)

1 Палмер Джессика 2006 Карвен Баттерфляй

2 Палмер Элизабет 2007 Карвен брасс

3 Лундгрен Марта 2007 Family Sport брасс

Группа 2006 г.р и младше мальчики

1 Медетбеков Темирлан 2006 РСДЮШОР КБ Баттерфляй-вольный стиль

2 Репецкий Станислав 2006 Радуга На спине

3 Ермолаев Семен 2006 Радуга

Группа 2004-2005 г.р. (девочки)

1 Рогожникова Елизавета 2004 РСДЮШОР

2 Магалимова Диана 2004 Дельфин (вольный стиль)

3 Подкорытова Ангелина 2004 РСДЮШОР КБ (на спине)

Группа 2004-2005 г.р. (мальчики)

1 Пантелеев Иван 2005 РСДЮШОР по Водным Видам Спорта

2 Ким Максим 2004 РСДЮШОР

3 Мистрюков Даниил 2004 Дельфин

Группа 2002- 2003 г.р. (девочки)

1 Мохнатова Анастасия 2002 РСДЮШОР КБ (брасс)

Группа 2002-2003 г.р. (мальчики)

1 Курильский Максим 2002 РСДЮШОР по Водным Видам Спорта (Вольный стиль)

2 Дейнего Богдан 2002 РСДЮШОР по по Водным Видам Спорта (Вольный стиль)

3 Семенча Максим 2002 РСДЮШОР по Водным Видам Спорта (Брасс)

Лучший спортсмен по абсолютно лучшему результату на дистанции по таблице очков ФИНА на этапах "Веселые старты" сезона 2016 года

Группа 2002-2003:

Панасенко Кристина 50 м брасс-34.86 (563 очка)

Курильский Максим 50вс-25.40 (507 очков)

Группа 2004-2005:

Рогожникова Елизавета 50 вс -29.40 (494 очка)

Пантелеев Иван -50 м на спине-31.83 (358 очков)

Группа 2006 и младше:

Палмер Джессика - 50 вс-32.98 (349 очка)

Репецкий Станислав- 50 вс-35.29 (190 очков)

Дистанция 1 Женщины, 100 м Брасс

1. РОГОЖНИКОВА Елизавета 2004 РСДЮШОР по ВВС

2. МОХНАТОВА Анастасия 2003 РСДЮШОР по ВВС (г.Кара-Балта)

3. РОГАЧЕВА Дарья 2005 РСДЮШОР по ВВС

Дистанция 2 Мужчины, 100 м Брасс

1. СЕМЕНЧА Максим 2002 РСДЮШОР по ВВС

2. МАШАНЛО Ришат 2002 РСДЮШОР по ВВС (г.Кара-Балта)

3. ИВАНОВ Даниил 2004 РСДЮШОР по ВВС (г.Кара-Балта)

Дистанция 3 Женщины, 50 м На спине

1. АХМЕДОВА Софья 2005 СДЮШОР "Дельфин"

2. ПОДКОРЫТОВА Ангелина 2004 РСДЮШОР по ВВС (г.Кара-Балта)

3. ПАЛМЕР Эмили 2004 Karven

Дистанция 4 Мужчины, 50 м На спине

1. ПАНТЕЛЕЕВ Иван 2005 РСДЮШОР по ВВС

2. ХАБОНИН Михаил 2006 СК "Манас" (г.Кара-Балта)

3. РЕПЕЦКИЙ Стас 2006 бассейн "Радуга"

Дистанция 5 Женщины, 100 м Вольный стиль

1. РОГОЖНИКОВА Елизавета 2004 РСДЮШОР по ВВС

2. МАГАЛИМОВА Диана 2004 СДЮШОР "Дельфин"

3. ГРУЗДОВА Эвелина 2005 СШ № 69

Дистанция 6 Мужчины, 100 м Вольный стиль

1. КУРИЛЬСКИЙ Максим 2002 РСДЮШОР по ВВС

2. ДЕЙНЕГО Богдан 2002 РСДЮШОР по ВВС

3. ЛИФИНЦЕВ Владимир 2003 СДЮШОР "Дельфин"

Дистанция 7 Женщины, 50 м Баттерфляй

1. РОГОЖНИКОВА Елизавета 2004 РСДЮШОР по ВВС

2. ПАЛМЕР Джессика 2006 бассейн "Karven"

3. МАГАЛИМОВА Диана 2004 СДЮШОР "Дельфин"

Дистанция 8 Мужчины, 50 м Баттерфляй

1. КУРИЛЬСКИЙ Максим 2002 РСДЮШОР по ВВС

2. ЦЫМБАЛОВ Кирилл 2004 бассейн "Радуга"

3. ОСМОНОВ Адис 2005 РСДЮШОР по ВВС

Дистанция 9 Женщины, 200 м Комплекс

1. РОГОЖНИКОВА Елизавета 2004 РСДЮШОР по ВВС

2. МОХНАТОВА Анастасия 2003 РСДЮШОР по ВВС (г.Кара-Балта)

Дистанция 10 Мужчины, 200 м Комплекс

1. ДЕЙНЕГО Богдан 2002 РСДЮШОР по ВВС

2. КУРИЛЬСКИЙ Максим 2002 РСДЮШОР по ВВС

3. СЕМЕНЧА Максим 2002 РСДЮШОР по ВВС

Дистанция 13 Женщины, 100 м Баттерфляй

1. РОГОЖНИКОВА Елизавета 2004 РСДЮШОР по ВВС

Дистанция 14 Мужчины, 100 м Баттерфляй

1. ЦЫМБАЛОВ Кирилл 2004 бассейн "Радуга"

2. ОСМОНОВ Адис 2005 РСДЮШОР по ВВС

Дистанция 15 Женщины, 50 м Брасс

1. РОГОЖНИКОВА Елизавета 2004 РСДЮШОР по ВВС

2. МОХНАТОВА Анастасия 2003 РСДЮШОР по ВВС (г.Кара-Балта)

3. ПАЛМЕР Элизабет 2007 бассйн "Karven"

Дистанция 16 Мужчины, 50 м Брасс

1. СЕМЕНЧА Максим 2002 РСДЮШОР по ВВС

2. БИРЮКОВ Павел 2003 РСДЮШОР по ВВС ( г.Кара-Балта)

3. МАШАНЛО, Ришат 2002 РСДЮШОР по ВВС (г.Кара-Балта)

Дистанция 17 Женщины, 100 м На спине

1. РОГОЖНИКОВА Елизавета 2004 РСДЮШОР по ВВС

2. ПОДКОРЫТОВА Ангелина 2004 РСДЮШОР по ВВС (г.Кара-Балта)

3. АХМЕДОВА Софья 2005 СДЮШОР "Дельфин"

Дистанция 18 Мужчины, 100 м На спине

1. ПАНТЕЛЕЕВ Иван 2005 РСДЮШОР по ВВС

Дистанция 19 Женщины, 50 м Вольный стиль

1. РОГОЖНИКОВА Елизавета 2004 РСДЮШОР по ВВС

2. ПАЛМЕР, Джессика 2006 бассейн "Karven"

3. МАГАЛИМОВА, Диана 2004 СДЮШОР "Дельфин"

Дистанция 20 Мужчины, 50 м Вольный стиль

1. КУРИЛЬСКИЙ Максим 2002 РСДЮШОР по ВВС

2. ДЕЙНЕГО Богдан 2002 РСДЮШОР по ВВС

3. СЕМЕНЧА Максим 2002 РСДЮШОР по ВВС

Дистанция 21 Женщины, 100 м Комплекс

1. РОГОЖНИКОВА Елизавета 2004 РСДЮШОР по ВВС

2. МАГАЛИМОВА Диана 2004 СДЮШОР "Дельфин"

3. ПОДКОРЫТОВА Ангелина 2004 РСДЮШОР по ВВС (г.Кара-Балта)

Дистанция 22 Мужчины, 100m Комплекс

1. ПАНТЕЛЕЕВ Иван 2005 РСДЮШОР по ВВС

2. КИМ, Максим 2004 РСДЮШОР по ВВС (г.Кара-Балта)

3. ЦЫМБАЛОВ Кирилл 2004 бассейн "Радуга"

Победители и призеры турнира награждены кубками, медалями и дипломами, а также ценными призами.