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СМИ: на корпоративе у президента Украины депутаты устроили мордобой

Источник:
http://24.kg/vlast/42455_smi_n...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399904-ru.html

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28 декабря 2016, 9:11       Комментарии

На предновогодней вечеринке, устроенной парламентской фракцией Блока Петра Порошенко (БПП) 22 декабря в принадлежащем президенту спортклубе "5 элемент", произошли две серьезные драки. Об этом киевскому изданию "Вести" сообщил один из депутатов Верховной рады, присутствовавший на мероприятии.
"Вы самая лучшая команда, на вас можно положиться, а на тех, что с вилами и косой, можно положить (вероятно, речь идет о лидере "Радикальной партии" Олеге Ляшко и лидере "Батькивщины" Юлии Тимошенко)", - заявил Петр Порошенко, открывая вечеринку.
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Президент рассказал о состоянии дел в стране, чем, по мнению источника, показался "даже самим депутатам БПП оторванным от реальности". Петр Порошенко рассказал и о том, что исполняются все обещания, которые он давал.
После этого, по словам депутата, в течение часа произошли "две шикарные драки". "В одной из них пострадал Розенблат (депутат Рады от БПП Борислав Розенблат)", - рассказал источник.
Одна из потасовок, утверждает он, "была очень громкой, с падением урн в курилке, но охрана заблокировала доступ, поэтому не было видно, кто дрался". Также депутат поведал, что многие топ-персоны БПП покинули мероприятие через черный вход через полчаса после его начала, поскольку на главном входе многих пытались заснять журналисты.

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