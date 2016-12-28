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ОАО "Росинбанк" получило награду от UnionPay International

 

Фотографии: 24.kg

Источник:
http://24.kg/biznes_info/42457...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399902-ru.html

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28 декабря 2016, 9:25       Комментарии

Международная платежная система UnionPay International наградила ОАО "Росинбанк" за плодотворное сотрудничество: банк стал первым финансово-кредитным учреждением, внедрившим в Центральной Азии услугу денежных переводов MoneyExpress.
Награждение прошло в рамках мероприятия UnionPay International Evening 2016, организованного региональным офисом международной платежной системы в г.Алматы. Глава офиса Чжан Чиндун высоко оценил вклад "Росинбанка" в развитие платежной системы UinionPay в Центральной Азии.
"Росинбанк" первым в Кыргызстане начал эмиссию карт UnionPay International. Являясь лидером по количеству банкоматов, POS-терминалов и выпущенных платежных карт, банк в своем развитии делает акцент на создание в стране мощного финансово-расчетного центра с применением современных технологий и международных стандартов работы. В 2017 году банк нацелен на дальнейшее внедрение в КР инновационных продуктов и услуг.

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