ОАО "Росинбанк" получило награду от UnionPay International

28 декабря 2016, 9:25 Комментарии

Международная платежная система UnionPay International наградила ОАО "Росинбанк" за плодотворное сотрудничество: банк стал первым финансово-кредитным учреждением, внедрившим в Центральной Азии услугу денежных переводов MoneyExpress.

Награждение прошло в рамках мероприятия UnionPay International Evening 2016, организованного региональным офисом международной платежной системы в г.Алматы. Глава офиса Чжан Чиндун высоко оценил вклад "Росинбанка" в развитие платежной системы UinionPay в Центральной Азии.

"Росинбанк" первым в Кыргызстане начал эмиссию карт UnionPay International. Являясь лидером по количеству банкоматов, POS-терминалов и выпущенных платежных карт, банк в своем развитии делает акцент на создание в стране мощного финансово-расчетного центра с применением современных технологий и международных стандартов работы. В 2017 году банк нацелен на дальнейшее внедрение в КР инновационных продуктов и услуг.