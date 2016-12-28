В Бишкеке завершился турнир по плаванию на Кубок мэра Бишкека

28 декабря 2016, 9:01 Комментарии

В плавательном бассейне "Дельфин" завершился турнира на кубок мэра Бишкека по плаванию. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Соревнования на Кубок мэра проводились с целью пропаганды здорового образа жизни и укрепления здоровья детей, развития и популяризации спортивных игр, расширения и укрепления дружественных спортивных отношений, просмотр кандидатов в сборную Кыргызской Республики и города Бишкек.

Победители и призеры турнира награждены кубками, медалями и дипломами, а также ценными призами.