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В Бишкеке завершился турнир по плаванию на Кубок мэра Бишкека

Источник:
http://knews.kg/2016/12/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399900-ru.html

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28 декабря 2016, 9:01       Комментарии

В плавательном бассейне "Дельфин" завершился турнира на кубок мэра Бишкека по плаванию. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.
Соревнования на Кубок мэра проводились с целью пропаганды здорового образа жизни и укрепления здоровья детей, развития и популяризации спортивных игр, расширения и укрепления дружественных спортивных отношений, просмотр кандидатов в сборную Кыргызской Республики и города Бишкек.
Победители и призеры турнира награждены кубками, медалями и дипломами, а также ценными призами.

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