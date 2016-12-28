В Бишкеке детям с ОВЗ организовали новогоднюю елку

28 декабря 2016, 9:16 Комментарии

В Московском районе организовали Новогоднюю елку для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социального развития.

По словам заместителя министра Лунары Мамытовой, мероприятие организовано совместными усилиями Московского районного управления соцразвития и местными органами власти для 90 детей с ограниченными возможностями здоровья.

"Сюда приглашены дети, которые не ходят в школу. Они нуждаются в постоянном постороннем уходе. К сожалению, родители, ухаживая за больным ребенком, не имеют возможности зарабатывать, соответственно в будущем они не смогут получать пенсию. В настоящее время Министерство работает над этим вопросом. Чтобы уход за ребенком с ОВЗ признали как за труд", – отметила она.

На мероприятии всем деткам вручили подарки.