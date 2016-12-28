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В Бишкеке детям с ОВЗ организовали новогоднюю елку

Источник:
http://knews.kg/2016/12/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399899-ru.html

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28 декабря 2016, 9:16       Комментарии

В Московском районе организовали Новогоднюю елку для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социального развития.
По словам заместителя министра Лунары Мамытовой, мероприятие организовано совместными усилиями Московского районного управления соцразвития и местными органами власти для 90 детей с ограниченными возможностями здоровья.
"Сюда приглашены дети, которые не ходят в школу. Они нуждаются в постоянном постороннем уходе. К сожалению, родители, ухаживая за больным ребенком, не имеют возможности зарабатывать, соответственно в будущем они не смогут получать пенсию. В настоящее время Министерство работает над этим вопросом. Чтобы уход за ребенком с ОВЗ признали как за труд", – отметила она.
На мероприятии всем деткам вручили подарки.

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