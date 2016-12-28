Новогодняя атмосфера в Bishkek Park

28 декабря 2016, 9:10 Комментарии

В канун Нового года в Bishkek Park будет царить атмосфера праздничной суеты.

Возле 10-метровой волшебной елки с 25 декабря по 31 декабря с 14.00 до 20.00 будет сидеть Санта-Клаус с эльфами и дарить подарки за лучшие стихи.

С 26 по 28 декабря с 15.00 до 17.30 на бесплатных мастер-классах по аппликации, росписи гипсовых фигурок и магнитиков из фетра маленькие гости смогут сделать подарки своими руками.

С 26 по 28 декабря с 17.30 по 18.00 - развлекательная игра в поисках Санты и веселый хоровод.

28 декабря с 18.00 до 19.00 приглашаем всех детей и их родителей на большую театрализованную интерактивную программу "Холодное сердце". Вас ждут конкурсы, сюрпризы, праздничный хоровод и фотосессия со сказочными героями.

В преддверии праздника в большинстве магазинов одежды, обуви, аксессуаров и других товаров объявлены скидки и бонусы.

Веселого празднования!

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