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Новогодняя атмосфера в Bishkek Park

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352809_no...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399897-ru.html

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В Бишкеке детям с ОВЗ организовали новогоднюю елку

Новогоднее настроение. Отечественные музыканты исполнили песню "В лесу родилась елочка"

28 декабря 2016, 9:10       Комментарии

В канун Нового года в Bishkek Park будет царить атмосфера праздничной суеты.
Возле 10-метровой волшебной елки с 25 декабря по 31 декабря с 14.00 до 20.00 будет сидеть Санта-Клаус с эльфами и дарить подарки за лучшие стихи.
С 26 по 28 декабря с 15.00 до 17.30 на бесплатных мастер-классах по аппликации, росписи гипсовых фигурок и магнитиков из фетра маленькие гости смогут сделать подарки своими руками.
С 26 по 28 декабря с 17.30 по 18.00 - развлекательная игра в поисках Санты и веселый хоровод.
28 декабря с 18.00 до 19.00 приглашаем всех детей и их родителей на большую театрализованную интерактивную программу "Холодное сердце". Вас ждут конкурсы, сюрпризы, праздничный хоровод и фотосессия со сказочными героями.
В преддверии праздника в большинстве магазинов одежды, обуви, аксессуаров и других товаров объявлены скидки и бонусы.
Веселого празднования!
В центре внимания.

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