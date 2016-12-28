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В мэрии Бишкека запустили бумеранг добра

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352810_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399896-ru.html

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В Бишкеке завершился турнир по плаванию на Кубок мэра Бишкека

28 декабря 2016, 9:21       Комментарии

Коллектив Бишкекского санитарного полигона мэрии города Бишкек поздравил воспитанников столичного центра реинтеграции несовершеннолетних детей "Айданек" с наступающим Новым годом и вручил новогодние подарки. Подросткам вручили сладости, канцелярские товары, одежду, продукты питания.
Воспитанники центра организовали праздничный концерт - дети выступили с танцевальными номерами и спели песни.
Центр реинтеграции несовершеннолетних детей "Айданек" мэрии города Бишкек является специальной организацией государственной системы социальной защиты для детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации.
В центре осуществляется программа адаптации детей, возвращение их в родные и приемные семьи, а также определение в соответствующие учреждения (интернаты, детские дома, спецучреждения).
Также предоставляются медицинские, социально и психолого-педагогические услуги с условиями проживания сиротам, полусиротам, детям, родители которых по разным причинам не могут содержать своих детей.
На сегодняшний день в центре воспитываются 25 детей в возрасте от 3 до 18 лет. Срок пребывания детей в центре один год либо до окончательного решения проблемы ребенка.

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