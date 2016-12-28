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Как не заболеть в праздники — 10 советов Минздрава

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/society/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399895-ru.html

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Жазгуль Кийизбаева назначена статс-секретарем Минздрава

28 декабря 2016, 9:03       Комментарии

БИШКЕК, 28 дек - Sputnik. Министерство здравоохранения Кыргызстана напоминает, что зимой обостряются различные хронические болезни и дало 10 советов, как противостоять недугам.
В конце ноября - начале декабря в Кыргызстане отмечалась высокой заболеваемости ОРВИ и гриппом. По стране на карантин на несколько дней было закрыто большое количество школ.
Минздрав дает следующие советы, как не заболеть в праздники:
<li>Вакцинация и профилактика. Минздрав советует потреблять такие продукты, как имбирь, лимон и острый перец.</li> <li>Защитные средства. Например, марлевая повязка. Обязательное условие - менять каждые 3-4 часа.</li> <li>Проветривание помещения. Грипп активно размножается в теплом, сухом воздухе закупоренного помещения. Необходимо открывать окна каждый час на несколько минут.</li> <li>Окуривание помещения, в частности дымом от горящей арчи.</li> <li>Обильное питье. Оно полезно, как и при ОРВИ, так и в качестве профилактики. Медики советуют травяные чаи, чаи с лимоном, с малиной, смородиной и медом, отвар шиповника. Но не все напитки одинаково полезны, так не рекомендуется "газировка". </li> <li>Умеренность в еде и спиртном. Не надо на праздники переедать и бесконечно распивать алкоголь. Наоборот необходимо сбалансированное питание. Так витамины, минералы и другие полезные вещества дадут силы организму противостоять опасной инфекции. </li> <li>Личная гигиена. Необходимо мыть руки до и после еды, а особенно после посещения общественных мест. Не пользуйтесь посудой и вещами заболевших людей.</li> <li>Не желательна смена климата, то есть дальние поездки. Тем самым вы подвергаете свой организм серьезным испытаниям.</li> <li>Особое внимание уделяйте приготовлению и хранению пищи. Чтобы не отравиться в праздничные дни, рекомендуем салаты, изделия из рубленного мяса, студень, заливное готовить в домашних условиях и в небольшом количестве, чтобы не хранить остатки блюд более суток. </li> <li>Будьте бдительным при покупках продуктов. Необходимо обязательно смотреть на срок годности и условия хранения.</li> Какие симптомы наблюдаются при ОРВИ, что нужно делать при заболевании и как нельзя лечиться читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>

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