Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4147 (-0.0042) 
Евро: 72.5418 (-0.0148) 
Золото: 36.36 $/гр (+0.01) 
Серебро: 0.51 $/гр    
Погода сейчас
небольшой дождь −1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Китай хочет отправить первый зонд на Марс в 2020 годуКитай хочет отправить первый зонд на Марс в 2020 годуВ Германии семеро мигрантов обвиняются в поджоге бездомногоВ Германии семеро мигрантов обвиняются в поджоге бездомного

Бедная жительница Индии по ошибке получила миллиард рупий

Источник:
http://knews.kg/2016/12/bednay...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399893-ru.html

Похожие новости

Кыргызстан получит от Казахстана $100 млн техпомощи

Кыргызстан получит кредит в $15 млн от Исламского банка развития

"РИА Новости": Эксперт объяснил, почему Бишкек может получить помощь от ЕврАзЭС

В Узгенском районе чиновники в сговоре с местными жителями незаконно получили 400 тысяч сомов

Свыше 160 детей из соцуязвимых слоев населения получили подарки от мэра г.Ош

28 декабря 2016, 8:42       Комментарии

Жительница индийского города Мератх попросила премьер-министра Нарендру Моди дать совет, что делать с миллиардом рупий (около 900 млн рублей), по ошибке оказавшихся на ее банковском счете. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на издание The Financial Express.
Шитал Ядав (Sheetal Yadav) работает на фабрике в упаковочном отделе и получает пять тысяч рупий в месяц. 18 декабря она снимала деньги с банковской карты и обнаружила на своем счете почти миллиард рупий. Женщина не поверила своим глазам и попросила соседа по очереди к банкомату прочитать гигантское число (999999394). Он подтвердил, что у нее на карте столько денег. Ядав нашла другой банкомат, но и он показал ту же сумму.
Женщина обратилась в банк. В течение двух дней ее жалобу отказывались принимать. Затем Ядав посоветовали зайти через день, чтобы встретиться с отсутствующим менеджером. Когда она снова пришла, банковские служащие нашли другой предлог, чтобы не заниматься разбирательством.
После этого Ядав с супругом решили написать главе правительства. Они настаивают, что им такие деньги не могут принадлежать. Об ошибке свидетельствует и тот факт, что миллиард попал на счет, на котором нельзя хранить более 50 тысяч рупий. Женщина попросила Моди помочь с решением этой проблемы.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум