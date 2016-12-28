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Китай хочет отправить первый зонд на Марс в 2020 году

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352786_ki...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399891-ru.html

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ЦИК приняла решение отправить на повторный пересчет недействительные бюллетени на избирательных участках 2190, 2192 и 2193 г.Кочкор-Ата

28 декабря 2016, 8:44       Комментарии

Уже в конце этого десятилетия китайские власти планируют отправить на Марс свой первый зонд. Согласно обнародованным планам развития космической отрасли, Китай будет осваивать технологии вывода аппаратов на орбиту и посадку космических аппаратов, сообщает Би-би-си.
Китай уже запустил свою вторую экспериментальную космическую лабораторию и планирует вывести постоянную космическую станцию на орбиту к 2020 году.
Планы Пекина по развитию космической программы включают также высадку первого зонда на обратную сторону Луны и отправку аппарата к Марсу.
Согласно опубликованному документу, полет на Марс будет продолжаться около 10 месяцев. Главной миссией спускаемого аппарата станет фотографирование и мониторинг окружающей среды Красной планеты.
Кроме того, зонд позволит получить новые данные о Юпитере.
17 октября этого года Китай запустил пилотируемый космический корабль.
Космическая программа Китая развивается уже около 50 лет. В 1970 году КНР впервые запустила свой искусственный спутник Земли.
15 октября 2003 года космонавт Ян Ливэй совершил первый в истории космической программы Китая пилотируемый полет в космос на корабле "Шэньчжоу-5". 27 сентября 2008 года космонавт Чжай Чжиган вышел в открытый космос.
В 2013 году Китай успешно посадил луноход "Юйту" на поверхность спутника Земли.

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