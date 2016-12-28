РКФР профинансировал 612 проектов на $175 млн

28 декабря 2016, 8:47 Комментарии

БИШКЕК, 28 дек - Sputnik. Российско-Кыргызский фонд развития (РКФР) на 20 декабря профинансировал 612 проекта на 175 миллионов долларов, сообщается на сайте фонда.

РКФР был создан при вступлении Кыргызстана в Евразийский экономический союз для модернизации экономики страны. Его уставный капитал составляет около 500 миллионов долларов.

Больше всего - 20 процентов кредитов - пришлось на бизнес-проекты в сфере пищевой промышленности. На транспорт и логистику - 18 процентов. На третьем месте (14 процентов) кредитование строительного сектора. Всего же на сегодня профинансировано проектов на 175 миллионов долларов. В территориальном разрезе их больше всего в Бишкеке (170), на втором месте Джалал-Абадская область (105). Самая низкая активность в Таласской и Нарынской областях - 19 и 24 проекта соответственно.