Кыргызстан получит от Казахстана $100 млн техпомощи

28 декабря 2016, 8:19 Комментарии

Казахстан выделит Кыргызстану $100 млн в качестве технической помощи. Соответствующее соглашение подписано на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, сообщил вице-премьер-министр КР Олег Панкратов.

По его словам, договоренность об оказании помощи достигнута ранее, однако подписание документа затягивалось.

Эти деньги будут направлены на улучшение условий на контрольно-пропускных пунктах и оснащение лабораторий, соответствующих нормам ЕАЭС.

Напомним, 26 декабря в Санкт-Петербурге состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета, на котором члены союза подписали Таможенный кодекс ЕАЭС. Предполагается, что кодекс вступит в силу с 1 июля 2017 года.