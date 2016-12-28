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Кыргызстан получит от Казахстана $100 млн техпомощи

Источник:
http://knews.kg/2016/12/kyrgyz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399889-ru.html

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28 декабря 2016, 8:19       Комментарии

Казахстан выделит Кыргызстану $100 млн в качестве технической помощи. Соответствующее соглашение подписано на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, сообщил вице-премьер-министр КР Олег Панкратов.
По его словам, договоренность об оказании помощи достигнута ранее, однако подписание документа затягивалось.
Эти деньги будут направлены на улучшение условий на контрольно-пропускных пунктах и оснащение лабораторий, соответствующих нормам ЕАЭС.
Напомним, 26 декабря в Санкт-Петербурге состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета, на котором члены союза подписали Таможенный кодекс ЕАЭС. Предполагается, что кодекс вступит в силу с 1 июля 2017 года.

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