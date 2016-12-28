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Медики: Январь - самый смертоносный месяц в году

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352782_me...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399888-ru.html

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28 декабря 2016, 8:08       Комментарии

Январь признан самым смертоносным месяцем в году. В этот период всегда фиксируется всплеск смертности. Во-первых, начало года - всегда тяжелое испытание для психики, и именно в январе есть самый депрессивный день в году - третий понедельник месяца, сообщает Росбалт.
Еще на смертность влияют погода, иммунитет и то, что многие больные люди стараются продержаться до Нового года, чтобы повидаться с родными и, возможно, насладиться праздниками в последний раз.
В целом новогодние праздники - испытание для любого, даже самого здорового организма, заявили ученые из Университета Мельбурна. Они призывают людей поберечь себя и не злоупотреблять алкоголем и жирной пищей.
Тем более что в новогодние каникулы многие врачи тоже отдыхают, и медицинская помощь может быть оказана несвоевременно.
Специалисты проанализировали данные из стран Южного полушария, где Новый год и Рождество отмечают летом. Исследование показало, что число смертей из-за проблем с сердцем в период рождественских праздников в Новой Зеландии возрастало на 4,2%. Средний возраст умиравших по этой причине людей тоже уменьшался с 77,1 года до 76,2 года.

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