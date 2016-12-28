Начальники городских и районных отделов МЧС проходят учебно-методические сборы

28 декабря 2016, 6:16 Комментарии

На базе Центра подготовки и переподготовки специалистов Гражданской защиты при МЧС в селе Ленинское Чуйской области с 26 по 29 декабря проводятся учебно-методические сборы по "Автоматизированной информационно-управляющей системе" (АИУС).

Как сообщает пресс-служба МЧС, сборы проводятся для начальников городских и районных отделов МЧС Бишкека, Нарынской, Таласской, Чуйской и Иссык-Кульской областей.

Новая онлайн система представляет собой программный продукт, который позволяет руководителям отделов МЧС мгновенно отправлять необходимую информацию (включая потоковое видео) с мест событий в ЦУКС МЧС. Это поможет руководству и органам управления принимать оперативные решения.

"Использование автоматизированной платформы в рамках Единой информационно-управляющей системы позволит быстрее реагировать на стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации, эффективнее оценивать потребности и распределять ресурсы, что, в конечном счете, скажется на уменьшении материального ущерба от ЧС и, самое главное, человеческих жертв", - говорится в сообщении.

Учебно-методические сборы проводятся с использованием компьютерной техники и технологий GPS.

Автоматизированная система разработана и внедрена Министерством чрезвычайных ситуаций и Всемирной продовольственной программой ООН (ВПП ООН) при финансовой поддержке Департамента международного развития Великобритании (DFID).