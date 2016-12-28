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В Минтруда и соцразвития обсудили вопрос охраны труда в КыргызстанеВ Минтруда и соцразвития обсудили вопрос охраны труда в Кыргызстане

В Минске полпреды стран СНГ обсудят сотрудничество в области образования

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399886-ru.html

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28 декабря 2016, 5:09       Комментарии

В Исполнительном комитете СНГ в Минске 12 января пройдет заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества.
Как сообщается на сайте Исполкома, на заседании предполагается рассмотреть вопросы о плане работы Совета на 2017 год, о деятельности Совета по сотрудничеству в области образования государств - участников СНГ по формированию общего образовательного пространства СНГ, а также о перспективах развития договорно-правовой базы СНГ в 2017 году и другие.

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