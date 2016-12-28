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В 2016 году соцслужбы Кыргызстана вывели из трудной жизненной ситуации 2,4 тыс. детейВ 2016 году соцслужбы Кыргызстана вывели из трудной жизненной ситуации 2,4 тыс. детей

В Минтруда и соцразвития обсудили вопрос охраны труда в Кыргызстане

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399885-ru.html

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28 декабря 2016, 3:17       Комментарии

Министр труда и социального развития Таалайкуль Исакунова обсудила вопросы сотрудничества в сфере труда с национальным координатором Международной организации труда в Кыргызстане Болотом Ороковым.
Как сообщает 27 декабря пресс-служба министерства, Б.Ороков обозначил, что МОТ активно работает над созданием в Кыргызстане условий для достойного труда, а также информировал о том, что в 2017 году планируется провести национальную конференцию по вопросам охраны труда в стране.
"Мероприятие состоится в рамках подготовки и проведения 100-летия со дня образования Международной организации труда", - сказал Б.Ороков.
Министр Т.Исакунова отметила, что вопрос труда является одним из приоритетных направлений ведомства.
"Для Кыргызстана важно сотрудничество в области охраны труда и данное направление необходимо развивать совместными усилиями", - сказала она.

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