В Минтруда и соцразвития обсудили вопрос охраны труда в Кыргызстане

28 декабря 2016, 3:17 Комментарии

Министр труда и социального развития Таалайкуль Исакунова обсудила вопросы сотрудничества в сфере труда с национальным координатором Международной организации труда в Кыргызстане Болотом Ороковым.

Как сообщает 27 декабря пресс-служба министерства, Б.Ороков обозначил, что МОТ активно работает над созданием в Кыргызстане условий для достойного труда, а также информировал о том, что в 2017 году планируется провести национальную конференцию по вопросам охраны труда в стране.

"Мероприятие состоится в рамках подготовки и проведения 100-летия со дня образования Международной организации труда", - сказал Б.Ороков.

Министр Т.Исакунова отметила, что вопрос труда является одним из приоритетных направлений ведомства.

"Для Кыргызстана важно сотрудничество в области охраны труда и данное направление необходимо развивать совместными усилиями", - сказала она.