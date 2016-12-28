В 2016 году соцслужбы Кыргызстана вывели из трудной жизненной ситуации 2,4 тыс. детей

28 декабря 2016, 0:36 Комментарии

С начала года в Кыргызстане отделы по защите семьи и детей вывели из трудной жизненной ситуации 2 тыс. 470 детей. Об этом 27 декабря сообщила пресс-служба Министерства труда и социального развития.

Это составило 98% от общего количества выявленных детей в трудной жизненной ситуации (2 тыс. 522 ребенка).

Так, в Бишкеке выявлено 113 детей, оказана помощь 109 из них, в Оше выявлено 195, оказана помощь 189 детям.

- Чуйская область - 262 ребенка, оказана помощь 260 детям;

- Иссык-Кульская область - 249 детей, оказана помощь 239 детям;

- Таласская область - 79 детей, оказана помощь 73 детям;

- Жалал-Абадская область - 487 детей, оказана помощь 482 детям;

- Нарынская область - 462 ребенка, оказана помощь 460 детям;

- Ошская область - 210, оказана помощь 205 детям;

- Баткенская область - 465 детей, оказана помощь 453 детям.

Работа с оставшимися 52 детьми еще продолжается.

По данным ведомства, детьми в трудной жизненной ситуации считаются дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств, и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи. "На каждого выявленного ребенка составляется Индивидуальный план защиты ребенка", - отметили в министерстве.