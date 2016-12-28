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В Минтруда и соцразвития обсудили вопрос охраны труда в КыргызстанеВ Минтруда и соцразвития обсудили вопрос охраны труда в КыргызстанеЗа 2015 и 9 месяцев 2016 года прокуратура выявила 3 тыс. 311 нарушений земельного законодательства, допущенных должностными лицамиЗа 2015 и 9 месяцев 2016 года прокуратура выявила 3 тыс. 311 нарушений земельного законодательства, допущенных должностными лицами

В 2016 году соцслужбы Кыргызстана вывели из трудной жизненной ситуации 2,4 тыс. детей

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399884-ru.html

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28 декабря 2016, 0:36       Комментарии

С начала года в Кыргызстане отделы по защите семьи и детей вывели из трудной жизненной ситуации 2 тыс. 470 детей. Об этом 27 декабря сообщила пресс-служба Министерства труда и социального развития.
Это составило 98% от общего количества выявленных детей в трудной жизненной ситуации (2 тыс. 522 ребенка).
Так, в Бишкеке выявлено 113 детей, оказана помощь 109 из них, в Оше выявлено 195, оказана помощь 189 детям.
- Чуйская область - 262 ребенка, оказана помощь 260 детям;
- Иссык-Кульская область - 249 детей, оказана помощь 239 детям;
- Таласская область - 79 детей, оказана помощь 73 детям;
- Жалал-Абадская область - 487 детей, оказана помощь 482 детям;
- Нарынская область - 462 ребенка, оказана помощь 460 детям;
- Ошская область - 210, оказана помощь 205 детям;
- Баткенская область - 465 детей, оказана помощь 453 детям.
Работа с оставшимися 52 детьми еще продолжается.
По данным ведомства, детьми в трудной жизненной ситуации считаются дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств, и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи. "На каждого выявленного ребенка составляется Индивидуальный план защиты ребенка", - отметили в министерстве.

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