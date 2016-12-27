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За 2015 и 9 месяцев 2016 года прокуратура выявила 3 тыс. 311 нарушений земельного законодательства, допущенных должностными лицами

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399883-ru.html

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27 декабря 2016, 21:43       Комментарии

За 2015 и 9 месяцев 2016 года прокуратура выявила 3311 нарушений земельного законодательства, допущенных должностными лицами. Об этом 27 декабря на координационном совещании по вопросам противодействия коррупции сообщил старший прокурор управления по противодействию коррупции и надзору за исполнением законов Генеральной прокуратуры Арслан Хуршудов.
По его словам, одним из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры является осуществление надзора за исполнением органами исполнительной власти и местного самоуправления нормативных правовых актов КР, регулирующих земельные правоотношения.
"Результаты проведенного анализа о состоянии законности в сфере земельных правоотношений в Кыргызстане показали, что нарушения земельного законодательства приобретают системный характер", - сказал он.
Он добавил, что повсеместно допускаются нарушения о порядке предоставления земель, в том числе проведения торгов по продаже земельных участков в собственность или права на заключение договора аренды, а также переводе (трансформации) земель, целевом использовании земель и так далее. "Наиболее распространенным видом неправомерного посягательства на объекты государственной (муниципальной) собственности являются земли сельскохозяйственного назначения и земли населенных пунктов, имеющие коммерческую привлекательность", - сообщил он.
Так, органы прокуратуры Кыргызстана за 2015 год и 9 месяцев 2016 года при осуществлении надзора выявили 3 тыс. 311 нарушений земельного законодательства, допущенных должностными лицами: исполнительных органов - 118, органов местной государственной администрации - 81, органов местного самоуправления - 3112.
Прокурор уточнил, что наибольшее количество нарушений установлено в деятельности органов местного самоуправления. После он на слайде показал статистику выявленных нарушений:
- предоставление земельных участков в собственность или пользование с нарушением законов - 1736 (органами местного самоуправления - 1694);
- нарушение порядка проведения торгов (конкурс, аукцион) - 507, из них, органами местного самоуправления допущено 501 случай нарушения;
- нецелевое использование земельного участка - 136 случаев;
- нарушение порядка проведения трансформации земель - 130;
- нарушение порядка регистрации прав на недвижимое имущество - 49;
- иные нарушения - 753, которые также включают в себя несвоевременное внесение арендной платы и так далее.

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