За 2015 и 9 месяцев 2016 года прокуратура выявила 3 тыс. 311 нарушений земельного законодательства, допущенных должностными лицами

27 декабря 2016, 21:43 Комментарии

За 2015 и 9 месяцев 2016 года прокуратура выявила 3311 нарушений земельного законодательства, допущенных должностными лицами. Об этом 27 декабря на координационном совещании по вопросам противодействия коррупции сообщил старший прокурор управления по противодействию коррупции и надзору за исполнением законов Генеральной прокуратуры Арслан Хуршудов.

По его словам, одним из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры является осуществление надзора за исполнением органами исполнительной власти и местного самоуправления нормативных правовых актов КР, регулирующих земельные правоотношения.

"Результаты проведенного анализа о состоянии законности в сфере земельных правоотношений в Кыргызстане показали, что нарушения земельного законодательства приобретают системный характер", - сказал он.

Он добавил, что повсеместно допускаются нарушения о порядке предоставления земель, в том числе проведения торгов по продаже земельных участков в собственность или права на заключение договора аренды, а также переводе (трансформации) земель, целевом использовании земель и так далее. "Наиболее распространенным видом неправомерного посягательства на объекты государственной (муниципальной) собственности являются земли сельскохозяйственного назначения и земли населенных пунктов, имеющие коммерческую привлекательность", - сообщил он.

Так, органы прокуратуры Кыргызстана за 2015 год и 9 месяцев 2016 года при осуществлении надзора выявили 3 тыс. 311 нарушений земельного законодательства, допущенных должностными лицами: исполнительных органов - 118, органов местной государственной администрации - 81, органов местного самоуправления - 3112.

Прокурор уточнил, что наибольшее количество нарушений установлено в деятельности органов местного самоуправления. После он на слайде показал статистику выявленных нарушений:

- предоставление земельных участков в собственность или пользование с нарушением законов - 1736 (органами местного самоуправления - 1694);

- нарушение порядка проведения торгов (конкурс, аукцион) - 507, из них, органами местного самоуправления допущено 501 случай нарушения;

- нецелевое использование земельного участка - 136 случаев;

- нарушение порядка проведения трансформации земель - 130;

- нарушение порядка регистрации прав на недвижимое имущество - 49;

- иные нарушения - 753, которые также включают в себя несвоевременное внесение арендной платы и так далее.