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Нацбанк Киргизии снизил учетную ставку до 5%

Источник:
https://regnum.ru/news/economy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399882-ru.html

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27 декабря 2016, 18:16       Комментарии

По данным Нацбанка, ситуация на валютном рынке республики остается стабильной, при этом удалось добиться укрепления киргизской национальной валюты на 8,5% с начала 2016 года.
Рост объема валового внутреннего продукта Киргизии за 11 месяцев текущего года составил 3,2%, а без учета производственных показателей предприятий по разработке крупнейшего киргизского золоторудного месторождения "Кумтор" в указанный период ВВП республики увеличился на 3,3%.
Инфляция по итогам января - ноября 2016 года сложилась на уровне минус 1,5%. Наблюдаемая дефляция объясняется сохранением низких цен на продовольственные товары, при этом непродовольственная инфляция также снизилась до 4%, пишет "Акчабар".
"Цены на продовольственные товары не растут благодаря сложившейся благоприятной ситуации в сельском хозяйстве, а также из-за того, что границы Евразийского экономического союза не до конца открыты для киргизстанских производителей", - поясняет ситуацию финансовый регулятор.
ИА REGNUM напоминает, что в 2016 году Национальный банк Киргизии уже трижды снижал размер учетной ставки: в марте - с 10% до 8%, в мае - с 8% до 6% и в конце ноября - с 6% до 5,5%.
Отметим, что согласно прогнозам экспертов Международного валютного фонда, ВВП Киргизской Республики по итогам 2016 года увеличится не более чем на 2,2%, а в 2017 году - на 2,3%. В то же время, Нацбанк Киргизии предполагает, что по результатам 2017 года экономика этой среднеазиатской страны вырастет на 4%.

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