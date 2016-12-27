Нацбанк Киргизии снизил учетную ставку до 5%

27 декабря 2016, 18:16 Комментарии

По данным Нацбанка, ситуация на валютном рынке республики остается стабильной, при этом удалось добиться укрепления киргизской национальной валюты на 8,5% с начала 2016 года.

Рост объема валового внутреннего продукта Киргизии за 11 месяцев текущего года составил 3,2%, а без учета производственных показателей предприятий по разработке крупнейшего киргизского золоторудного месторождения "Кумтор" в указанный период ВВП республики увеличился на 3,3%.

Инфляция по итогам января - ноября 2016 года сложилась на уровне минус 1,5%. Наблюдаемая дефляция объясняется сохранением низких цен на продовольственные товары, при этом непродовольственная инфляция также снизилась до 4%, пишет "Акчабар".

"Цены на продовольственные товары не растут благодаря сложившейся благоприятной ситуации в сельском хозяйстве, а также из-за того, что границы Евразийского экономического союза не до конца открыты для киргизстанских производителей", - поясняет ситуацию финансовый регулятор.

ИА REGNUM напоминает, что в 2016 году Национальный банк Киргизии уже трижды снижал размер учетной ставки: в марте - с 10% до 8%, в мае - с 8% до 6% и в конце ноября - с 6% до 5,5%.

Отметим, что согласно прогнозам экспертов Международного валютного фонда, ВВП Киргизской Республики по итогам 2016 года увеличится не более чем на 2,2%, а в 2017 году - на 2,3%. В то же время, Нацбанк Киргизии предполагает, что по результатам 2017 года экономика этой среднеазиатской страны вырастет на 4%.