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Замглавы МИД Кыргызстана вручил экзекватуру новому генконсулу Монголии

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399881-ru.html

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27 декабря 2016, 21:15       Комментарии

В Министерстве иностранных дел Кыргызстана 26 декабря состоялась встреча заместителя министра Азамата Усенова с вновь назначенным генеральным консулом Монголии в КР Т.Ганболдом.
В ходе встречи генконсул вручил А.Усенову консульский патент (документ, удостоверяющий факт назначения и полномочия консула. Выдаётся представляемым государством и предоставляется во внешнеполитическое ведомство страны пребывания).
Замглавы МИД поздравил генконсула Т.Ганболда с назначением на должность и выразил уверенность в том, что его деятельность привнесет новый импульс для интенсификации и развития кыргызско-монгольских отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес.
А.Усенов в ходе встречи официально передал экзекватуру МИД, допускающую генерального консула к исполнению своих обязанностей.
Собеседники обменялись мнениями по дальнейшей совместной работе, перспективным направлениям сотрудничества, а также обсудили ближайшие планы по взаимодействию на кыргызско-монгольском направлении.

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