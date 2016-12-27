Замглавы МИД Кыргызстана вручил экзекватуру новому генконсулу Монголии

27 декабря 2016, 21:15 Комментарии

В Министерстве иностранных дел Кыргызстана 26 декабря состоялась встреча заместителя министра Азамата Усенова с вновь назначенным генеральным консулом Монголии в КР Т.Ганболдом.

В ходе встречи генконсул вручил А.Усенову консульский патент (документ, удостоверяющий факт назначения и полномочия консула. Выдаётся представляемым государством и предоставляется во внешнеполитическое ведомство страны пребывания).

Замглавы МИД поздравил генконсула Т.Ганболда с назначением на должность и выразил уверенность в том, что его деятельность привнесет новый импульс для интенсификации и развития кыргызско-монгольских отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

А.Усенов в ходе встречи официально передал экзекватуру МИД, допускающую генерального консула к исполнению своих обязанностей.

Собеседники обменялись мнениями по дальнейшей совместной работе, перспективным направлениям сотрудничества, а также обсудили ближайшие планы по взаимодействию на кыргызско-монгольском направлении.