Выйти замуж за кыргыза — латышка Анастасия о коровах и об эпосе "Манас"

27 декабря 2016, 21:11 Комментарии

Веселая и добродушная латышка зашла в редакцию с традиционным для кыргызских келинок (невесток) белым платком на голове.

- Поздравляю молодоженов. Куш бооңор бек болсун (пожелание долгой и счастливой супружеской жизни)! Расскажите, как прошла свадьба?

- Очень хорошо, даже слишком (смеется). Мы с Уларбеком посоветовались и решили, что я буду в платье с кыргызским орнаментом. А новая семья очень тепло меня встретила.

- А ваши родители, родные приехали на той (праздничное мероприятие)?

- К сожалению, нет. Мама недавно родила и поэтому не смогла разделить со мной радость. Но мы же в XXI веке живем - весь той они были на связи по Skype и видели все до мельчайших подробностей. Так что считайте, что родители были на свадьбе (смеется).

- В вашей стране свадьбы также проходят?

- Да, почти. Только я больше 30 гостей не видела ни на одной нашей свадьбе. А здесь даже 200 человек мало. И это при том, что некоторые родственники не приехали. Я очень удивилась такому большому количеству приглашенных. А после тоя мы приехали домой далеко за полночь и до утра пили чай с родными, делясь впечатлениями. Все это очень интересно и необычно для меня.

- Ну и как вам быть кыргызской келинкой?

- Хорошо. Традиции, правда, еще пока удивляют, но уже привыкаю. Когда в первый раз вошла в дом мужа, сидела в платке за кошого (занавес из дорогой ткани, скрывающий невестку от посторонних глаз). Как мне объяснили, это древняя традиция.

Оказалось, что за этим кошого сидела моя свекровь. Как мне рассказали женешки (жены старших братьев), в Нарыне невестка сидит за занавесом один день, а вот на Иссык-Куле - три-четыре дня. А так как Уларбек из Нарына, я скрывалась за кошого только один день

- А к обязанности невестки уже приступили?

- Конечно. Уже на следующий день разливала чай за столом. Муж мне объяснил, что это очень ответственное дело, и для меня это стало большой проблемой. Боялась что-то неправильно сделать или случайно уронить пиалу. Но все прошло благополучно, и я вполне привыкла. Но к тяжелой работе меня пока не привлекали - видимо, жалеют (смеется).

Старший брат мужа живет в селе Кара-Булун Ат-Башинского района Нарынской области. Мне рассказывали, как там красиво, поэтому, несмотря на зимние морозы, мы все-таки выехали на неделю в Ат-Баши.

Старшие женешки меня научили печь хлеб, встречать гостей, правильно наливать чай, готовить кыргызские блюда. Я старалась быть хорошей келинкой.

© Фото / из семейного архива семьи БакырдиновыхАнастасии Озерска: на свадьбе мы с Уларбеком посоветовались и решили, что я буду в платье с кыргызским орнаментом Еще немного научилась доить корову. Вначале совсем не получалось, и в ведре молока было очень мало. Признаюсь, было страшно подходить к корове, но потом мы подружились, я приноровилась и вроде стало получаться.

А природа там такая красивая, что нет слов ее описать. Мне очень понравились необычная тишина, чистый воздух и эти высокие, подпирающие небо горы. Думаю, если бы мне разрешили, осталась бы там навсегда (смеется). Но вскоре мы опять туда поедем.

- Вам приходило в голову, что можете стать женой кыргыза? Как вы очутились в Кыргызстане?

- По национальности я латышка, но с малых лет живу в Англии. А по специальности я искусствовед и сейчас изучаю востоковедение. Во время практики в университете стала посещать разные страны. В Россию я, правда, не поехала, так как наши культуры очень схожи. Однажды мне предложили выехать в Кыргызстан. Я сразу согласилась, даже несмотря на то, что ничегошеньки не знала о вашей стране.

- Ну и как? Понравилось здесь?

- Очень! Кыргызы - гостеприимный народ, блюда вкусные, природа изумительная. Если бы не понравилось, я бы ни за что не осталась здесь навсегда. $(document).ready(function(){ if (typeof tnsVideosCounter == 'object') { tnsVideosCounter['1031010073'] = { 'sourceId' : '1', 'tnsTypes' : [ 'rian_stories-', 'rian_' ] }; } }); $(document).ready(function(){ if (typeof gaVideosCounter == 'object') { gaVideosCounter['1031010073'] = 'Subject'; } }); © Видео / Уларбек БакырдиновВышедшая замуж за кыргыза Анастасия Озерска несмотря на мороз научилась доить корову

- А как познакомились с Уларбеком?

- По приезде в Кыргызстан я преподавала английский язык в одной из школ как волонтер. Кроме этого, занималась своим благотворительным проектом - молодежь собирала макулатуру в вузах, и на вырученные деньги мы покупали обувь для воспитанников детских домов.

Уларбек работает с молодежью в Кыргызском национальном университете, и я ему предложила помочь мне в этом проекте. Он сразу согласился. Вот, работая вместе, мы познакомились ближе и понравились друг другу.

- Чем же он завоевал ваше сердце?

- Уларбек очень веселый и добрый, никогда не отказывается от сказанного и, несмотря ни на что, доводит любое дело до конца. Да, много у него хороших качеств, все и не перечислишь (смеется). Да и по возрасту мы очень подходим - мне 23, а мужу 28 лет. По-моему, идеально.

- А в чем отличие европейских мужчин от кыргызских?

- У нас можно разговаривать с мужчиной довольно свободно и практически на любые темы. А здесь надо быть скромнее и благовоспитаннее. Кыргызы не приветствуют легкомысленных, несерьезных девушек.

- А нет языковых проблем с родителями и родными мужа? Вы хотите изучить кыргызский язык?

- Алибетте (конечно), я даже начала ходить на курсы. А в общении с родственниками есть затруднения, но они вполне преодолимы. Как только научусь говорить свободно на кыргызском, в первую очередь прочитаю эпос "Манас". Кроме этого, хочу заняться изучением этого уникального произведения кыргызов.

- Вас серьезно интересует эпос?

- Я пока полностью его не прочитала, но заинтересовалась им во время работы над двумя научными трудами, посвященными скульптурам героев "Манаса". Хочу прочитать всю трилогию, которая передавалась тысячелетиями из уст в уста, от поколения к поколению. Нельзя терять такое наследие. Сейчас многие его знают довольно поверхностно. Но его истинное значение и глубокий смысл нужно популяризировать.

- Уларбек, а как ваши родители отнеслись к Анастасии? Все-таки девушка из другой страны, другой национальности.

- Поначалу боялся говорить о наших отношениях с Настей. Когда мы с ней дружили, мой отец попал в больницу, и мы с ней пошли проведать его.

Тогда папа сказал: "Замечательная девушка, светлая". И мама, и родные были не против: "Сами решайте, вам вместе жить. Если нашли друг друга, держитесь крепче за руки".

Сам я пятый ребенок из шестерых.

- А вы знакомы с родителями Анастасии?

- Нет еще. Хотели летом поехать познакомиться, попросить руки, посвататься, надеть серьги и увезти, как принято у кыргызов. Но в силу обстоятельств не получилось.

- Когда вы поженились?

- Дней двадцать уже прошло. После свадьбы встречали родственников, которые не могли приехать вовремя. Потом на неделю съездили в родовое село. Там Настя многому научилась у женешек. Сейчас живем в Бишкеке.

- Не уставала от забот невестки? Ведь на них держится весь дом.

- Дома в селе есть женешки - старшие невестки. Они ей очень помогали. Есть трудности с языком. Мама с папой на русском не понимают, а она - на кыргызском. Думаю, жене было трудно научиться чай разливать - крепкий, горячий. А однажды она подошла ко мне и удивленно воскликнула: "Гости 12 литров чая выпили!".

- Вы соблюдаете кыргызские традиции. А калым (выкуп за невесту) будете платить?

- Традиции - это святое, и их надо блюсти. Когда Настя согласилась за меня выйти замуж, я спросил, вытерпит ли она, ведь ей надо многому научиться. Она пообещала мне, что будет делать все не хуже кыргызских девушек - готовить бешбармак, жарма и бозо, чистить требуху и многое другое. Вроде, потихоньку привыкает и учится, если позже не надоест (смеется).

А калым обязательно заплачу. Во время нике (религиозной церемонии бракосочетания) молдо объяснил, что это долг каждого мужчины.

Анастасия: Мои близкие в Англии как услышали, что я выйду замуж за кыргыза, изучили все традиции. Мама мне сообщила, что у кыргызов принято платить за невесту калым. А я, смеясь, рассказала ей, что сторона невесты после получения калыма обязана прислать сеп (приданое).

- А как провели нике с немусульманкой?

Уларбек: Настя у меня давно уже спрашивала, нужно ли ей принимать ислам. Я ответил, что религия существует только между человеком и Богом и поэтому каждый должен сам решать. Если она хочет стать мусульманкой, то для этого надо изучить Коран, а в мечети в день проведения нике она мне сообщила, что приняла ислам. Нике прошло по всем правилам. Более того, Настя примет гражданство Кыргызстана. Вот закончатся празднования, и займемся процедурами.

- А в загсе вы зарегистрировались?

- Конечно. Еще летом, перед отъездом Насти в Англию. Тогда мы это отпраздновали в узком семейном кругу.