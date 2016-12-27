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За 9 месяцев 2016 года по актам прокурорского реагирования возмещено почти 86 млн сомов, - прокуратура

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399878-ru.html

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27 декабря 2016, 20:42       Комментарии

Фактическое возмещение ущерба по актам прокурорского реагирования, должно в обязательном порядке являться завершающей стадией работы прокурора при принятии мер по устранению нарушений земельного законодательства. Об этом 27 декабря на координационном совещании по вопросам противодействия коррупции сообщил старший прокурор управления по противодействию коррупции и надзору за исполнением законов Генеральной прокуратуры Арслан Хуршудов.
По его словам, органы прокуратуры всего возместили 91 млн 969 тыс. 366 сомов (в натуральном и денежном виде), из них в 2015 году - 6 млн 114 тыс. 573 сомов, 9 месяцев 2016 года - 85 млн 854 тыс. 793 сомов.
Далее он отметил, что исполнение архитектурно-градостроительного законодательства при подготовке проектных и иных документов, выдачи разрешительных документов на строительство объектов различного назначения и так далее, непосредственно связано с соблюдением земельного законодательства. "Таким образом, анализ состояния законности свидетельствует о значительной распространенности земельных правонарушений, число которых за последнее время не уменьшается. Это подтверждается вышеизложенными данными прокурорской статистики и материалами проверок исполнения земельного законодательства, проведенных органами прокуратуры за последние годы", - сказал он.

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