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Пресс-секретарь ЖК: гардеробщицу парламента поблагодарили, а не уволили

Источник:
http://ru.sputnik.kg/Radio/201...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399877-ru.html

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Гардеробщицу Жогорку Кенеша не увольняют, а, наоборот, хвалят — пресс-служба

Информация об увольнении гардеробщицы не соответствует действительности – пресс-служба парламента КР

27 декабря 2016, 19:58       Комментарии

Корреспондент Sputnik Кыргызстан попросил руководителя пресс-службы парламента Ибраима Нуракун уулу прокомментировать ситуацию о наказании гардеробщицы за то, что она оставила рабочее место.
Ранее на своих страницах в Facebook и Twitter директор Общественной телерадиокорпорации (КТРК) Илим Карыпбеков разместил пост с фотографиями. Он писал: "Сегодня, когда я вышел с заседания комитета ЖК, гардеробная, где оставил свою куртку, перешла в режим самообслуживания". На фото была изображена записка, где в переводе на русский значилось: "Одежду можно брать самостоятельно". Некоторые СМИ написали, что женщину уволили за то, что она отлучилась в уборную. Сейчас публикация Карыпбекова в Facebook уже недоступна.
"Женщину зовут Орунай Мамытова. Она подчиняется управделами Жогорку Кенеша. Я уточнил у руководителя управделами - он сообщил, что не собирался ее увольнять. Просто предупредил устно, что оставлять рабочее место нежелательно", - отметил Ибраим Нуракун уулу.
Он добавил, что после новости об увольнении женщины журналисты, аккредитованные в ЖК, начали звонить ему и заступаться за нее. Тогда Мамытовой выразили устную благодарность от пресс-службы парламента за "вежливое обслуживание посетителей парламента".

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