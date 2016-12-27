Травмы не дали Кыргызстану завоевать золото чемпионата Азии по волейболу

27 декабря 2016, 20:43 Комментарии

БИШКЕК, 27 дек - Sputnik. Мужская национальная сборная Кыргызстана по волейболу стала вице-чемпионом чемпионата Азии 2016 года в центральной Азии, сообщается на официальном сайте турнира.

Турнир начался 22 декабря в городе Дакка (Бангладеш) и завершился во вторник финальными играми. Всего в ЧА участвовали команды из девяти стран.

На групповом этапе соревнований отечественная команда сумела выиграть все четыре матча и заняв первое место вышли в финал. В решающей игре команда из Кыргызстана встретилась со сборной Бангладеш. В финале двое кыргызстанских игроков получили травмы, из-за чего сборная не смогла продолжить игру. Рефери присудили техническую победу команде Бангладеш и соответственно ей достались золотые медали.

Первые две партии выиграла сборная Бангладеша в третьей игрок сборной КР получил травму и не смог продолжить игру. В составе осталось шесть игроков, а согласно правилам, в таком случае засчитывается техническое поражение. Таким образом, бангладешцы заняли первое место, а кыргызстанцы второе и завоевала серебряные медали зонального чемпионата Азии.

Впервые сборная Кыргызстана выступила на зональном чемпионате Азии в 2015 году и тогда заняла пятое место.