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Казахстан предоставит Киргизии техпомощь на 6 млрд рублей в рамках ЕАЭС

Источник:
https://regnum.ru/news/economy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399875-ru.html

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27 декабря 2016, 17:32       Комментарии

По словам высокопоставленного киргизского чиновника, эти денежные средства будут направлены на переоборудование контрольно-пропускных пунктов на киргизско-казахстанской границе и оснащение киргизстанских ветеринарных лабораторий в соответствии с нормами Евразийского союза.
Также Олег Панкратов отметил, что киргизские и казахские власти подписали соглашение о переходе на единый тариф при железнодорожных перевозках.
"Мы надеемся, что наши предприниматели, которые возят грузы в Киргизию железнодорожным транспортом из России через территорию Казахстана, будут платить меньше. Это повлечет удешевление стратегических для нас товаров - горюче-смазочных материалов, металла и леса", - подчеркнул он.
ИА REGNUM напоминает, что в мае 2014 года правительства России и Казахстана приняли решение об оказании Киргизии финансовой и технической помощи на сумму свыше $300 млн (свыше 18,27 млрд рублей), в рамках реализации "дорожной карты" по вступлению этой среднеазиатской страны в Евразийский экономический союз. При этом российская сторона выделила две трети от указанной суммы, а Казахстан должен был предоставить оставшуюся треть.
Отметим, что впоследствии, в начале ноября 2016 года, Таможенная служба России также передала оборудование стоимостью в 44,2 млн рублей для переоснащения главной ветеринарной лаборатории Киргизии.

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