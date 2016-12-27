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США начали запрашивать информацию об аккаунтах иностранцев в соцсетях

Источник:
http://24.kg/tehnoblog/42419_s...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399874-ru.html

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27 декабря 2016, 20:21       Комментарии

Американские власти начали запрашивать у некоторых иностранцев, прибывающих в США, информацию об их аккаунтах в социальных сетях в рамках работы по выявлению потенциальных террористов. Об этом сообщил "Голос Америки".
Начиная с прошлой недели иностранцев, посещающих США в рамках безвизового режима, просят указать социальные сети, которыми они пользуются, и имена их аккаунтов.
<ul> <li>Требование не является обязательным, и американские чиновники говорят, что непредоставление информации не будет основанием для отказа во въезде в США.</li> </ul> Тем не менее нововведение вызвало критику правозащитных организаций и технологической индустрии.
Такие организации, как Американский союз гражданских свобод и Центр за демократию и технологию, предупредили, что это решение может открыть правительству доступ "к огромному объему высказываний пользователей в Интернете, данным об их связях, которые могут отражать крайне щепетильную информацию об их мнениях, убеждениях, идентичности и сообществах, частью которых они являются".

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