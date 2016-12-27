В некоторых районах Бишкека и Чуйской области 28 декабря возможны перерывы в электроснабжении

27 декабря 2016, 20:18 Комментарии

"Северэлектро" опубликовало перечень участков профилактических работ 28 декабря в Бишкеке и Чуйской области с возможным перерывом в электроснабжении.

Бишкек

<table border="1"> <tr> <td> Районы электросетей

</td> <td> Участок

</td> <td> Время

</td> <td> Причина

</td> </tr> <tr> <td> с

</td> <td> до

</td> </tr> <tr> <td> Восточный

</td> <td> ж/м Кара-Жигач (ул.Бекматова, Кара-Жигач)

</td> <td> 09:00

</td> <td> 15:00

</td> <td> установка оборудования на ТП № 2960

</td> </tr> <tr> <td> ж/м Кара-Жигач (ул.Шаты, Суван-Ата, Бекматова, Кадыр-Ата)

</td> <td> 09:00

</td> <td> 17:00

</td> <td> переключение нагрузки ТП № 2801 на ТП №2454

</td> </tr> <tr> <td> ул. Жумабека, Семашко

</td> <td> 13:00

</td> <td> 18:00

</td> <td> переключение нагрузки по фазам на ТП № 180

</td> </tr> <tr> <td> ж/м Ак-Тилек (ул.Сеченова, Фере, Кырк-Чоро, Ак-Шоокум)

</td> <td> 15:00

</td> <td> 17:00

</td> <td> ТП № 1501 (устранение дефектов)

</td> </tr> <tr> <td> ж/м Ак-Тилек (район турбазы)

</td> <td> 12:00

</td> <td> 15:00

</td> <td> замена оборудования на ТП № 2665

</td> </tr> <tr> <td> ж/м Ак-Тилек (ул.Дзержинского, Кырк-Чоро)

</td> <td> 09:00

</td> <td> 12:00

</td> <td> ТП № 1388 (устранение дефектов)

</td> </tr> <tr> <td> ж/м Келечек (северная часть)

</td> <td> 09:00

</td> <td> 17:00

</td> <td> очистка порослей деревьев на трассе ЛЭП 10 кВ от подстанции "Нижняя Ала-Арча"

</td> </tr> <tr> <td> жилгородок "Красный строитель"

</td> <td> 09:00

</td> <td> 18:00

</td> <td> переключение ЛЭП 0,4 кВ на СИПы от ТП № 3649

</td> </tr> <tr> <td> Западный

</td> <td> мкр. Джал 23 №№ 78, 81, 82, 84

</td> <td> 09:00

</td> <td> 17:00

</td> <td> внутридомовые сети (устранение дефектов)

</td> </tr> <tr> <td> ул. Медерова, Панфилова, Горького, Чехова, Темирова, Интергельпо, Трудовая, Кумарыксая, Мозолева, пер.Ашхабадский

</td> <td> ТП №№ 108, 92 (устранение дефектов)

</td> </tr> <tr> <td> ж/м Ала-Тоо-2

</td> <td> очистка порослей деревьев на трассе ЛЭП 10 кВ от подстанции "Рассвет"

</td> </tr> </table> Чуйская область

<table border="1"> <tr> <td> Районы электросетей

</td> <td> Населенный пункт

</td> <td> Время

</td> <td> Причина

</td> </tr> <tr> <td> с

</td> <td> до

</td> </tr> <tr> <td> Аламединский

</td> <td> с. Арашан, Кой-Таш

</td> <td> 09:00

</td> <td> 17:00

</td> <td> профилактические работы на ЛЭП 10 кВ от подстанции "Стрельниковой"

</td> </tr> <tr> <td> с. Рассвет, Лесхоз (район МТФ-2), ж/м Тендик

</td> <td> очистка порослей деревьев на трассе ЛЭП 10 кВ от подстанции "Нижняя Ала-Арча"

</td> </tr> <tr> <td> Сокулукский

</td> <td> с. Асыл-Баш (ул.Жаны-Турмуш)

</td> <td> 09:00

</td> <td> 17:00

</td> <td> очистка порослей деревьев на трассе ЛЭП 0,4 кВ от ТП № 1290

</td> </tr> <tr> <td> с. Романовка (ул.Романовка)

</td> <td> демонтаж проводов 0,4 кВ от ТП № 1192

</td> </tr> <tr> <td> с. Ак-Жол

</td> <td> профилактические работы на ЛЭП 10 кВ от подстанции "Манас"

</td> </tr> <tr> <td> с. Новопавловка (ул.Заводская, Крупская, Гагарина, Строительная, Степная, ж/м Поле-Чудес)

</td> <td> профилактические работы на ЛЭП 10 кВ от подстанции "Кудайберген"

</td> </tr> <tr> <td> ж/м Ала-Тоо-3

</td> <td> профилактические работы на ЛЭП 10 кВ от подстанции "Ак-Ордо"

</td> </tr> <tr> <td> ж/м Ак-Ордо

</td> <td> 10:00

</td> <td> 14:00

</td> <td> профилактические работы на ЛЭП 10 кВ от подстанции "Пиковая-Котельная"

</td> </tr> <tr> <td> Жайылский

</td> <td> г. Кара-Балта (квартал Ковровщиков №№ 18, 20)

</td> <td> 08:30

</td> <td> 17:00

</td> <td> внутридомовые сети (устранение дефектов)

</td> </tr> <tr> <td> г. Кара-Балта (ул.Комсомольская, Пограничная)

</td> <td> 09:00

</td> <td> 17:00

</td> <td> очистка трасс ЛЭП 0,4 кВ от порослей деревьев от ТП № 889

</td> </tr> <tr> <td> Чуйский

</td> <td> с. Алчалуу, Султан, Талды-Булак, Карой, Советское, Дён-Арык,

</td> <td> 09:00

</td> <td> 17:00

</td> <td> профилактические работы на подстанции "Карой" ОАО "НЭСК"

</td> </tr> </table>