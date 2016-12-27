В некоторых районах Бишкека и Чуйской области 28 декабря возможны перерывы в электроснабжении

27 декабря 2016, 20:18 Комментарии
"Северэлектро" опубликовало перечень участков профилактических работ 28 декабря в Бишкеке и Чуйской области с возможным перерывом в электроснабжении.
Бишкек
<table border="1"> <tr> <td> Районы электросетей
</td> <td> Участок
</td> <td> Время
</td> <td> Причина
</td> </tr> <tr> <td> с
</td> <td> до
</td> </tr> <tr> <td> Восточный
</td> <td> ж/м Кара-Жигач (ул.Бекматова, Кара-Жигач)
</td> <td> 09:00
</td> <td> 15:00
</td> <td> установка оборудования на ТП № 2960
</td> </tr> <tr> <td> ж/м Кара-Жигач (ул.Шаты, Суван-Ата, Бекматова, Кадыр-Ата)
</td> <td> 09:00
</td> <td> 17:00
</td> <td> переключение нагрузки ТП № 2801 на ТП №2454
</td> </tr> <tr> <td> ул. Жумабека, Семашко
</td> <td> 13:00
</td> <td> 18:00
</td> <td> переключение нагрузки по фазам на ТП № 180
</td> </tr> <tr> <td> ж/м Ак-Тилек (ул.Сеченова, Фере, Кырк-Чоро, Ак-Шоокум)
</td> <td> 15:00
</td> <td> 17:00
</td> <td> ТП № 1501 (устранение дефектов)
</td> </tr> <tr> <td> ж/м Ак-Тилек (район турбазы)
</td> <td> 12:00
</td> <td> 15:00
</td> <td> замена оборудования на ТП № 2665
</td> </tr> <tr> <td> ж/м Ак-Тилек (ул.Дзержинского, Кырк-Чоро)
</td> <td> 09:00
</td> <td> 12:00
</td> <td> ТП № 1388 (устранение дефектов)
</td> </tr> <tr> <td> ж/м Келечек (северная часть)
</td> <td> 09:00
</td> <td> 17:00
</td> <td> очистка порослей деревьев на трассе ЛЭП 10 кВ от подстанции "Нижняя Ала-Арча"
</td> </tr> <tr> <td> жилгородок "Красный строитель"
</td> <td> 09:00
</td> <td> 18:00
</td> <td> переключение ЛЭП 0,4 кВ на СИПы от ТП № 3649
</td> </tr> <tr> <td> Западный
</td> <td> мкр. Джал 23 №№ 78, 81, 82, 84
</td> <td> 09:00
</td> <td> 17:00
</td> <td> внутридомовые сети (устранение дефектов)
</td> </tr> <tr> <td> ул. Медерова, Панфилова, Горького, Чехова, Темирова, Интергельпо, Трудовая, Кумарыксая, Мозолева, пер.Ашхабадский
</td> <td> ТП №№ 108, 92 (устранение дефектов)
</td> </tr> <tr> <td> ж/м Ала-Тоо-2
</td> <td> очистка порослей деревьев на трассе ЛЭП 10 кВ от подстанции "Рассвет"
</td> </tr> </table> Чуйская область
<table border="1"> <tr> <td> Районы электросетей
</td> <td> Населенный пункт
</td> <td> Время
</td> <td> Причина
</td> </tr> <tr> <td> с
</td> <td> до
</td> </tr> <tr> <td> Аламединский
</td> <td> с. Арашан, Кой-Таш
</td> <td> 09:00
</td> <td> 17:00
</td> <td> профилактические работы на ЛЭП 10 кВ от подстанции "Стрельниковой"
</td> </tr> <tr> <td> с. Рассвет, Лесхоз (район МТФ-2), ж/м Тендик
</td> <td> очистка порослей деревьев на трассе ЛЭП 10 кВ от подстанции "Нижняя Ала-Арча"
</td> </tr> <tr> <td> Сокулукский
</td> <td> с. Асыл-Баш (ул.Жаны-Турмуш)
</td> <td> 09:00
</td> <td> 17:00
</td> <td> очистка порослей деревьев на трассе ЛЭП 0,4 кВ от ТП № 1290
</td> </tr> <tr> <td> с. Романовка (ул.Романовка)
</td> <td> демонтаж проводов 0,4 кВ от ТП № 1192
</td> </tr> <tr> <td> с. Ак-Жол
</td> <td> профилактические работы на ЛЭП 10 кВ от подстанции "Манас"
</td> </tr> <tr> <td> с. Новопавловка (ул.Заводская, Крупская, Гагарина, Строительная, Степная, ж/м Поле-Чудес)
</td> <td> профилактические работы на ЛЭП 10 кВ от подстанции "Кудайберген"
</td> </tr> <tr> <td> ж/м Ала-Тоо-3
</td> <td> профилактические работы на ЛЭП 10 кВ от подстанции "Ак-Ордо"
</td> </tr> <tr> <td> ж/м Ак-Ордо
</td> <td> 10:00
</td> <td> 14:00
</td> <td> профилактические работы на ЛЭП 10 кВ от подстанции "Пиковая-Котельная"
</td> </tr> <tr> <td> Жайылский
</td> <td> г. Кара-Балта (квартал Ковровщиков №№ 18, 20)
</td> <td> 08:30
</td> <td> 17:00
</td> <td> внутридомовые сети (устранение дефектов)
</td> </tr> <tr> <td> г. Кара-Балта (ул.Комсомольская, Пограничная)
</td> <td> 09:00
</td> <td> 17:00
</td> <td> очистка трасс ЛЭП 0,4 кВ от порослей деревьев от ТП № 889
</td> </tr> <tr> <td> Чуйский
</td> <td> с. Алчалуу, Султан, Талды-Булак, Карой, Советское, Дён-Арык,
</td> <td> 09:00
</td> <td> 17:00
</td> <td> профилактические работы на подстанции "Карой" ОАО "НЭСК"
</td> </tr> </table>