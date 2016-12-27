Керри: граждане Кыргызстана и США считают друг друга друзьями и партнерами

27 декабря 2016, 20:18 Комментарии

БИШКЕК, 27 дек - Sputnik. Исполнилось 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Соединенными Штатами Америки. Министр иностранных дел КР Эрлан Абдылдаев и государственный секретарь США Джон Керри обменялись поздравительными телеграммами, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Страны установили дипотношения 27 декабря 1991 года.

По словам Керри, два государства вышли далеко за рамки развития просто дружественных отношений и укрепили узы как демократические страны, сотрудничество которых основано на взаимном доверии и уважении.

"Одной из самых больших привилегий моего пребывания на посту госсекретаря была возможность поехать в Центральную Азию и лично убедиться в исключительной красоте Кыргызстана", - пишет глава внешнеполитического ведомства США.

Керри отметил, что его пребывание на посту госсекретаря подходит к концу, и поблагодарил кыргызского коллегу за поддержку в совместной работе по развитию формата "С5+1" в качестве площадки для конструктивного диалога между Соединенными Штатами и странами Центральной Азии.

"Постоянная цель Соединенных Штатов Америки - быть свидетелем успешного развития Кыргызстана. Мы должны гордиться тем, что в результате нашего плодотворного 25-летнего сотрудничества нынешнее поколение кыргызстанских и американских граждан считают друг друга партнерами и друзьями", - заверил Керри.

Абдылдаев считает эту годовщину знаковой и заявляет об обоюдном стремлении всесторонне развивать сотрудничество, взаимопонимание и дружбу между народами КР и США.