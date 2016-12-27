Сегодня в рубрике "Официально"

27 декабря 2016, 19:37 Комментарии
Сообщает пресс-служба президента КР:
- подписан Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики";
- внесены изменения в Закон "О статусе судей Кыргызской Республики".
Окмотпресс: Подписаны постановления, распоряжения:
- о внесении изменений и дополнений в некоторые решения правительства;
- о внесении изменения в постановление о Государственной налоговой службе;
- о внесении изменений в постановление об утверждении Стратегии развития ГНС;
- о назначении Азамата Эркебаева статс-секретарем Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства;
- о назначении Жазгуль Кийизбаевой статс-секретарем Министерства здравоохранения.