Сегодня в рубрике "Официально"

27 декабря 2016, 19:37 Комментарии

Сообщает пресс-служба президента КР:

- подписан Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики";

- внесены изменения в Закон "О статусе судей Кыргызской Республики".

Окмотпресс: Подписаны постановления, распоряжения:

- о внесении изменений и дополнений в некоторые решения правительства;

- о внесении изменения в постановление о Государственной налоговой службе;

- о внесении изменений в постановление об утверждении Стратегии развития ГНС;

- о назначении Азамата Эркебаева статс-секретарем Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства;

- о назначении Жазгуль Кийизбаевой статс-секретарем Министерства здравоохранения.