28 декабря: где в Бишкеке и Чуйской области отключат свет

27 декабря 2016, 20:00 Комментарии

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области завтра возможны перебои с электроснабжением. Об этом сообщило ОАО "Северэлектро".

В Бишкеке:

<ul> <li>с 9.00 до 15.00 - улицы Бекматова, Кара-Жигач в жилмассиве "Кара-Жигач";</li> <li>с 9.00 до 17.00 - улицы Шаты, Суван-Ата, Бекматова, Кадыр-Ата в жилмассиве "Кара-Жигач";</li> <li>микрорайон "Джал 23", №№78, 81, 82, 84;</li> <li>северная часть жилмассива "Келечек";</li> <li>улицы Медерова, Панфилова, Горького, Чехова, Темирова, Интергельпо, Трудовая, Кумарыкская, Мозолева, переулок Ашхабадский;</li> <li>жилмассив "Ала-Тоо-2";</li> <li>с 13.00 до 18.00 - улицы Жумабека, Семашко;</li> <li>с 15.00 до 17.00 - улицы Сеченова, Фере, Кырк-Чоро, Ак-Шоокум в жилмассиве "Ак-Тилек";</li> <li>с 12.00 до 15.00 - район турбазы в жилмассиве "Ак-Тилек";</li> <li>с 9.00 до 12.00 - улицы Дзержинского, Кырк-Чоро в жилмассиве "Ак-Тилек";</li> <li>с 9.00 до 18.00 - жилгородок "Красный строитель".</li> </ul>

В Чуйской области:

<ul> <li>с 9.00 до 17.00 - села Арашан, Кой-Таш;</li> <li>села Рассвет, Лесхоз (район МТФ-2), жилмассив "Тендик";</li> <li>улица Жаны-Турмуш села Асыл-Баш;</li> <li>улица Романовка в селе Романовка;</li> <li>село Ак-Жол;</li> <li>улицы Заводская, Крупская, Гагарина, Строительная, Степная, жилмассив "Поле чудес" села Новопавловка;</li> <li>жилмассив "Ала-Тоо-3";</li> <li>села Алчалуу, Султан, Талды-Булак, Карой, Советское, Ден-Арык;</li> <li>улица Комсомольская, Пограничная города Кара-Балты;</li> <li>с 10.00 до 14.00 - жилмассив "Ак-Ордо";</li> <li>с 8.30 до 17.00 - "Квартал ковровщиков", №№18, 20 в Кара-Балте.</li> </ul>