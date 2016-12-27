Главный представитель прокуратуры в судах предложил внести изменения в статьи Уголовно-процессуального кодекса и Уголовного кодекса КР

27 декабря 2016, 19:44 Комментарии

Начальник управления по поддержанию гособвинения и представительства в судах Кубанычбек Асангельдиев предложил внести изменения в статьи Уголовно-процессуального кодекса КР и Уголовного кодекса Кыргызстана. Об этом 27 декабря он сообщил на Координационном совещании по вопросам противодействия коррупции.

Прокурор особо отметил ситуацию по исполнению приговоров в отношении должностных лиц в части взыскания штрафов и конфискации имущества.

"В соответствии с частью 2 статьи 25 Уголовно-исполнительного кодекса в случае, если осужденный к штрафу после предупреждений продолжает уклоняться от взыскания штрафа при возможности его уплаты, либо укрывается от исполнения, судебный исполнитель вносит в суд представление о замене наказания. Согласно части 9 статьи 44 УК КР в случае уклонения от уплаты штрафа осужденным за совершение преступлений предусмотренных статьями 224,225 и 303-315 УК, он заменяется лишением свободы в пределах срока, предусмотренного соответствующей статьей Уголовного кодекса, по которой лицо признано виновным", - пояснил он.

Однако, как отметил прокурор, отдельные суды, игнорируя требования вышеуказанных норм, без каких-либо оснований выносят решения о продлении срока уплаты штрафа или вовсе оставляют представления судисполнителей без удовлетворения.

Также К.Асангельдиев, зачитывая свой доклад, указал, что согласно ч.1 ст.3 УПК КР уголовное судопроизводство осуществляется в соответствии с законом, действующим на момент производства следствия и судебного разбирательства. Однако часть 6 этой же статьи предусматривает, что "уголовно-процессуальный закон, возлагающий новые обязанности, отменяющий или умаляющий прямо или косвенно право участников процесса, ограничивающий их использование дополнительными условиями, обратной силы не имеет".

"В связи с отсутствием единой судебной практики судьи по разному толкуют данную норму и выносят необоснованные судебные акты. Так, законом от 10 августа 2012 года №164 статья 28 УПК была дополнена нормой, согласно которой прекращение уголовного дела при отказе потерпевшего от поддержания частно-публичного обвинения не допускается, если лицо совершило преступление, предусмотренное статьями 303-315 УК КР. Несмотря на это, отдельные суды, руководствуясь частью 6 статьи 3 УПК КР, прекращают уголовные дела, по фактам, которые имели место до августа 2012 года, то есть до внесения указанного дополнения в УПК КР", - пояснил он.

В этой связи, прокурор предложил внести изменения в статью 3 УПК КР и исключить часть 6, а также внести изменения в часть 3 статьи 7 УК КР и изложить ее в следующей редакции - "Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность лица, обратной силы не имеет, за исключением преступлений, предусмотренных ст.303-3015 УК".

Он также отметил, что Уголовный Кодекс не содержит каких-либо ограничений для применения статьи 68, предусматривающей освобождение от наказания вследствие утраты лицом общественной опасности, то есть лицо, совершившее преступление, может быть по приговору суда освобождено от наказания, если будет признано, что вследствие безупречного поведения и добросовестного отношения к труду или обучению после совершения преступления, это лицо перестало быть общественно опасным.

"Руководствуясь данной нормой закона, отдельные судьи приобщают в дело 2-3 положительных характеристики на подсудимого, совершившего должностное преступление и выносят приговор, которым освобождают осужденного от наказания. Так нарушается один из основных принципов о неотвратимости наказания", - отметил он и предложил внести изменения в ст. 68 УК КР и изложить ее в следующей редакции "Лицо, совершившее преступление, за исключением преступлений, предусмотренных ст.ст.303-315 УК, может быть по приговору суда освобождено от наказания, если будет признано, что вследствие безупречного поведения и добросовестного отношения к труду или обучению после совершения преступления это лицо перестало быть общественно опасным.

В заключение прокурор отметил., что различия в квалификации должностных преступлений органами следствия и прокуратуры с одной стороны и судебными органами с другой, создают коррупционные риски при окончательном назначении наказаний, в результате чего нарушается основной принцип неотвратимости наказания.

"Среди населения создается впечатление, что любое должностное лицо, совершившее преступление, "откупится" от наказания штрафом либо условно, что подтверждается приведенными статистическими данными. Поэтому для установления эффективной судебной практики и выработки предложений по обеспечению законности при рассмотрении судами уголовных дел данной категории, предлагаем пересмотреть санкции за коррупционные преступления для обеспечения принципа неотвратимости наказания", - сказал он.