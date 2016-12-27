Дело Иззата Артыкова о допинге — суд пройдет 11 января в Швейцарии

27 декабря 2016, 19:24 Комментарии

БИШКЕК, 27 дек - Sputnik. Суд по допинговому делу тяжелоатлета Иззата Артыкова пройдет 11 декабря в Швейцарии, сообщил Sputnik Кыргызстан главный тренер национальной сборной по тяжелой атлетике Усенкан Майназаров.

"Мы приложим все силы, чтобы доказать невиновность нашего атлета. Хотим, чтобы его сопровождали тренер и еще один представитель федерации. Но все решится окончательно, если найдем материальную помощь. Если нет, Иззат полетит один", - сообщил Майназаров.

Кыргызстан на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро представляли 19 спортсменов. В копилке национальной сборной была единственная бронзовая награда, которую завоевал Артыков. Однако 18 августа Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил его медали и дисквалифицировал с ОИ на основании данных Всемирного антидопингового агентства (WADA). По информации ведомства, в анализах крови Артыкова обнаружили запрещенное вещество - стрихнин.

В октябре Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) дисквалифицировала кыргызстанца с Олимпиады за нарушение антидопинговых правил.