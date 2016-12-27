Песков рассказал, что не понравилось Кыргызстану в Таможенном кодексе ЕАЭС

27 декабря 2016, 19:44 Комментарии

БИШКЕК, 27 дек - Sputnik. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза жизнеспособен, альтернативы ему нет - об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

На прошедшем в Санкт-Петербурге заседании Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) Кыргызстан и Беларусь окончательно не согласовали Таможенный кодекс объединения.

"Действительно, появились некоторые замечания с кыргызской стороны, в основном они связаны с фитосанитарным контролем. Это абсолютно нормальная рабочая ситуация. Кодекс жизнеспособный, альтернативы ему нет. И нет никаких сомнений, что рано или поздно в интересах будущих интеграционных процессов он вступит в силу", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о подписании документа.

Он пояснил, что работа над Таможенным кодексом продолжится на уровне глав правительств государств союза. Беларусь тоже примет документ, поскольку ранее согласовала его положения.

"В основном все положения были согласованы на уровне коллегии, на экспертном уровне. Документ - тот стакан, который скорее наполовину полон, чем наполовину пуст", - сказал пресс-секретарь главы РФ.

В понедельник состоялось заседание ВЕЭС. В самом начале Алмазбек Атамбаев заявил, что негативные моменты "временами превалируют" в сотрудничестве стран союза, и это плохо сказывается на интеграции республики. По завершении заседания председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян сообщил, что Кыргызстан не подписал кодекс, но через некоторое время он же рассказал, что документ утвердили. Республика не подписала только заявление относительно того, как будет выстраивать внешнеэкономическую деятельность.