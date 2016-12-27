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Толкунбек Абдыгулов о портрете Осмонова: С 1 января 2017 года сами убедитесь, что все там нормально

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42443_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399865-ru.html

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27 декабря 2016, 19:10       Комментарии

"С 1 января 2017 года сами убедитесь, что все там нормально", - так в очередной раз ответил на критику портрета Алыкула Осмонова на новых купюрах в 200 сомов председатель Национального банка КР Толкунбек Абдыгулов.
Он отметил, сколько бы противники портрета не возмущались, инициировать изменение банкнот НБ КР однозначно не будет.
"У нас в последнее время развелось очень много "крупных" специалистов. Причем во всем. Они считают, что лучше знают, чем все остальные. Если вы посмотрите на этих специалистов, то их вообще никто не знает", - ответил на критику Толкунбек Абдыгулов.
По его словам, над каждой банкнотой работают как специалисты Национального банка, так и дизайнеры монетного двора. Она проходит тысячи разных экспериментов. И на каждом этапе сверяется с оригиналом.
"Никаких отклонений в новой купюре 200 сомов нет. Когда они поступят в обращение, люди сами получат ответы на свои вопросы", - заключил Толкунбек Абдыгулов.
С 1 января 2017 года Национальный банк вводит в обращение модифицированные банкноты. После их презентации люди стали обвинять Национальный банк в том, что на банкноте 200 сомов портрет Алыкула Осмонова выполнен нечетко. В Нацбанке с такой позицией не согласны.

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