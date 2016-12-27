Декларация-2015: Сколько заработали послы Кыргызстана? У кого из них дом площадью 1000 кв.м?

27 декабря 2016, 19:00 Комментарии

Посол Кыргызстана в Кувейте Жусупбек Шарипов в 2015 году заработал 50,6 тыс. долларов США или 3,5 млн сомов. Об этом говорится в его декларации, опубликованной Госкадровой службой.

Ж.Шарипов лидирует в рейтинге послов по полученному за 2015 год доходу. Он по совместительству является послом в Марокко, Иордании и Бахрейне.

В рейтинг вошли также послы, которые были освобождены от должностей в 2016 году.

<table border="1"> <tr> <td> 1

</td> <td> Посол в Кувейте Жусупбек Шарипов (с марта 2014),

по совместительству является послом в Марокко, Иордании, Бахрейне

</td> <td> Декларант

</td> <td> Доходы, расходы

</td> <td> Доходы - 50 621 доллар США (3,5 млн сомов по курсу НБКР)

1 млн 79 тыс. сомов - от реализации скота

</td> </tr> <tr> <td> Недвижимое имущество

</td> <td> 50% квартиры (71 кв.м)

</td> </tr> <tr> <td> Близкие родственники декларанта

</td> <td> Доходы, расходы

</td> <td> 12 614 долларов США (875 тыс. сомов)

</td> </tr> <tr> <td> Недвижимое имущество

</td> <td> Квартира (52,1 кв.м)

</td> </tr> <tr> <td>

</td> </tr> <tr> <td> 2

</td> <td> Экс-посол в Австрии Эрмек Ибраимов (март 2014 - декабрь 2016)

</td> <td> Декларант

</td> <td> Доходы, расходы

</td> <td> 3 304 477 сомов - по месту основной работы

3 258 000 сомов - другие виды доходов

</td> </tr> <tr> <td> Недвижимое имущество

</td> <td> Квартира (80,2 кв.м), квартира (320 кв.м)

</td> </tr> <tr> <td> Близкие родственники декларанта

</td> <td> Доходы, расходы

</td> <td> Доходы - 849 725 сомов

</td> </tr> <tr> <td>

</td> </tr> <tr> <td> 3

</td> <td> Посол в Бельгии Асеин Исаев (с марта 2014),

по совместительству посол во Франции, Нидерландах, Люксембурге, постпред при НАТО и ЮНЕСКО

</td> <td> Декларант

</td> <td> Доходы, расходы

</td> <td> Доходы - 3 268 768 сомов

</td> </tr> <tr> <td> Близкие родственники декларанта

</td> <td> Доходы, расходы

</td> <td> Доходы - 747 646 сомов

</td> </tr> <tr> <td>

</td> </tr> <tr> <td> 4

</td> <td> Посол в Катаре Нуран Ниязалиев (с декабря 2015)

</td> <td> Декларант

</td> <td> Доходы, расходы

</td> <td> Доходы - 3 085 089 сомов

</td> </tr> <tr> <td> Недвижимое имущество

</td> <td> Земельный удел (2500 кв.м)

</td> </tr> <tr> <td> Близкие родственники декларанта

</td> <td> Доходы, расходы

</td> <td> Доходы - 609 190 сомов

</td> </tr> <tr> <td>

</td> </tr> <tr> <td> 5

</td> <td> Посол в США и Канаде Кадыр Токтогулов

</td> <td> Декларант

</td> <td> Доходы, расходы

</td> <td> Доходы - 2 780 243 сома

</td> </tr> <tr> <td>

</td> </tr> <tr> <td> 6

</td> <td> Посол в Саудовской Аравии Абдилатиф Жумабаев (с марта 2014),

по совместительству посол в Египте и ЮАР

</td> <td> Декларант

</td> <td> Доходы, расходы

</td> <td> Доходы - 2 651 204 сома

</td> </tr> <tr> <td> Недвижимое имущество

</td> <td> Земельный участок с времянкой

</td> </tr> <tr> <td> Близкие родственники декларанта

</td> <td> Доходы, расходы

</td> <td> Доходы - 568 767 сомов

</td> </tr> <tr> <td>

</td> </tr> <tr> <td> 7

</td> <td> Посол в Индии Самаргуль Адамкулова (с марта 2014),

по совместительству посол в Бангладеш и Непале

</td> <td> Декларант

</td> <td> Доходы, расходы

</td> <td> Доходы - 2 624 190 сомов

</td> </tr> <tr> <td> Близкие родственники декларанта

</td> <td> Доходы, расходы

</td> <td> Доходы - 1 320 000 сомов

</td> </tr> <tr> <td> Движимое имущество

</td> <td> "Хонда Одиссей", 2001 г.в.

</td> </tr> <tr> <td>

</td> </tr> <tr> <td> 8

</td> <td> Экс-посол в России Болот Джунусов (2012 - март 2016)

</td> <td> Декларант

</td> <td> Доходы, расходы

</td> <td> Доходы - 2 476 629 сомов

</td> </tr> <tr> <td> Близкие родственники декларанта

</td> <td> Доходы, расходы

</td> <td> Доходы - 540 322 сома

</td> </tr> <tr> <td>

</td> </tr> <tr> <td> 9

</td> <td> Посол в Азербайджане Айджигит Буранов (с декабря 2014)

</td> <td> Декларант

</td> <td> Доходы, расходы

</td> <td> Доходы - 2 299 094 сома

</td> </tr> <tr> <td> Недвижимое имущество

</td> <td> Квартира (63,1 кв.м)

</td> </tr> <tr> <td> Движимое имущество

</td> <td> "Инфинити", 2006 г.в., "Тойота RAV4", 2011 г.в.

</td> </tr> <tr> <td> Близкие родственники декларанта

</td> <td> Доходы, расходы

</td> <td> Доходы - 516 764 сома

</td> </tr> <tr> <td>

</td> </tr> <tr> <td> 10

</td> <td> Экс-посол в Иране Асанбек Осмоналиев (март 2014 - август 2016)

</td> <td> Декларант

</td> <td> Доходы, расходы

</td> <td> Доходы - 2 326 930 сомов

</td> </tr> <tr> <td> Недвижимое имущество

</td> <td> Квартира (145 кв.м), дом (60 кв.м)

</td> </tr> <tr> <td> Близкие родственники декларанта

</td> <td> Доходы, расходы

</td> <td> Доходы - 567 408 сомов

</td> </tr> <tr> <td> Недвижимое имущество

</td> <td> Дом (130 кв.м)

</td> </tr> <tr> <td>

</td> </tr> <tr> <td> 11

</td> <td> Посол в Турции Ибрагим Жунусов (с сентября 2014)

</td> <td> Декларант

</td> <td> Доходы, расходы

</td> <td> Доходы - 2 310 450 сомов

</td> </tr> <tr> <td> Недвижимое имущество

</td> <td> Дом (107,57 кв.м), недостроенный дом

</td> </tr> <tr> <td> Движимое имущество

</td> <td> "Мерседес-Бенц S350", "Мерседес-Бенц" S-класс

</td> </tr> <tr> <td> Близкие родственники декларанта

</td> <td> Доходы, расходы

</td> <td> Доходы - 713 377 сомов

</td> </tr> <tr> <td> Недвижимое имущество

</td> <td> Квартира (235,1 кв.м), дом (102,4 кв.м)

</td> </tr> <tr> <td>

</td> </tr> <tr> <td> 12

</td> <td> Посол в Китае Канайым Бактыгулова (с марта 2014)

</td> <td> Декларант

</td> <td> Доходы, расходы

</td> <td> Доходы - 2 198 207 сомов

</td> </tr> <tr> <td> Недвижимое имущество

</td> <td> Квартира (52,2 кв.м)

</td> </tr> <tr> <td> Близкие родственники декларанта

</td> <td> Недвижимое имущество

</td> <td> Квартира (80 кв.м)

</td> </tr> <tr> <td>

</td> </tr> <tr> <td> 13

</td> <td> Посол в Германии Эринес Оторбаев (с июня 2015)

</td> <td> Декларант

</td> <td> Движимое имущество

</td> <td> Доходы - 2 082 012 сомов

</td> </tr> <tr> <td> Близкие родственники декларанта

</td> <td> Доходы, расходы

</td> <td> Доходы - 385 516 сомов, расходы - 2 337 293 сома

</td> </tr> <tr> <td> Недвижимое имущество

</td> <td> Дом (30,9 кв.м), дом (54,3 кв.м)

</td> </tr> <tr> <td>

</td> </tr> <tr> <td> 14

</td> <td> Экс-посол в Малайзии Кылычбек Султанов (с ноября 2014 года по август 2016 года)

</td> <td> Декларант

</td> <td> Доходы, расходы

</td> <td> Доходы - 1 898 605 сомов

</td> </tr> <tr> <td> Недвижимое имущество

</td> <td> Дом (400 кв.м), дом (400 кв.м), дом (508 кв.м), квартира (52,9 кв.м), дом (1000 кв.м)

</td> </tr> <tr> <td> Близкие родственники декларанта

</td> <td> Доходы, расходы

</td> <td> 9 689 426 сомов - от предпринимательской деятельности

603 260 сомов - по месту основной работы

</td> </tr> <tr> <td>

</td> </tr> <tr> <td> 17

</td> <td> Посол в Беларуси Кубанычбек Омуралиев (с мая 2015),

по совместительству полпред при уставных органах СНГ, посол в Латвии, Литве и Эстонии

</td> <td> Декларант

</td> <td> Доходы, расходы

</td> <td> Доходы - 1 720 457 сомов

</td> </tr> <tr> <td> Недвижимое имущество

</td> <td> Квартира (61,8 кв.м)

</td> </tr> <tr> <td> Близкие родственники декларанта

</td> <td> Доходы, расходы

</td> <td> Доходы - 141 795 сомов

</td> </tr> <tr> <td>

</td> </tr> <tr> <td> 18

</td> <td> Посол в Великобритании и Северной Ирландии Гульнара Искакова (с мая 2015)

</td> <td> Декларант

</td> <td> Доходы, расходы

</td> <td> Доходы - 1 549 227 сомов

</td> </tr> <tr> <td> Недвижимое имущество

</td> <td> Квартира (113 кв.м), квартира (31 кв.м)

</td> </tr> <tr> <td> Близкие родственники декларанта

</td> <td> Доходы, расходы

</td> <td> Доходы - 264 000 сомов

</td> </tr> <tr> <td> Движимое имущество

</td> <td> "Субару Аутбек", 2006 г.в.

</td> </tr> <tr> <td>

</td> </tr> <tr> <td> 19

</td> <td> Экс-посол в Казахстане Эсенгул Омуралиев (февраль 2012 - апрель 2016)

</td> <td> Декларант

</td> <td> Доходы, расходы

</td> <td> Доходы - 1 545 560 сомов

Владеет 12% акций ОАО

</td> </tr> <tr> <td> Недвижимое имущество

</td> <td> Дом (200 кв.м), квартира (80 кв.м), многолетние насаждения (500 кв.м)

</td> </tr> <tr> <td> Близкие родственники декларанта

</td> <td> Недвижимое имущество

</td> <td> Квартира (90 кв.м), дачный дом (70 кв.м)

</td> </tr> <tr> <td> Движимое имущество

</td> <td> Автомобиль

</td> </tr> <tr> <td>

</td> </tr> <tr> <td> 20

</td> <td> Экс-посол в Украине Улугбек Чиналиев (с ноября 2010 по декабрь 2015)

</td> <td> Декларант

</td> <td> Доходы, расходы

</td> <td> Доходы - 21 371 доллар США (1,48 млн сомов по текущему курсу НБКР)

</td> </tr> <tr> <td> Недвижимое имущество

</td> <td> Квартира (192 кв.м)

</td> </tr> <tr> <td> Движимое имущество

</td> <td> "Тойота Лэндкрузер", 2008 г.в.

</td> </tr> <tr> <td> Близкие родственники декларанта

</td> <td> Доходы, расходы

</td> <td> 6 298,5 доллара США (437 тыс. сомов)

</td> </tr> <tr> <td> Движимое имущество

</td> <td> "Тойота RAV4", 2008 г.в.

</td> </tr> <tr> <td>

</td> </tr> <tr> <td> 21

</td> <td> Посол в Таджикистане Мирослав Ниязов (с июля 2014)

</td> <td> Декларант

</td> <td> Доходы, расходы

</td> <td> Доходы - 1 418 518 сомов

</td> </tr> <tr> <td> Недвижимое имущество

</td> <td> Квартира (120 кв.м), квартира (120 кв.м), дачный дом (10 соток)

</td> </tr> <tr> <td> Близкие родственники декларанта

</td> <td> Доходы, расходы

</td> <td> Доходы - 321 338 сомов

</td> </tr> <tr> <td>

</td> </tr> <tr> <td> 22

</td> <td> Посол в Туркменистане Джаныш Рустенбеков (с июля 2014)

</td> <td> Декларант

</td> <td> Доходы, расходы

</td> <td> Доходы - 1 411 780 сомов

</td> </tr> <tr> <td> Недвижимое имущество

</td> <td> Дом (205 кв.м), квартира (82 кв.м), квартира (83 кв.м), дачный дом (201 кв.м), земельный участок (7 соток)

</td> </tr> <tr> <td> Близкие родственники декларанта

</td> <td> Доходы, расходы

</td> <td> Доходы - 352 044 сома

</td> </tr> <tr> <td>

</td> </tr> <tr> <td> 23

</td> <td> Экс-посол в Узбекистане Эмилбек Узакбаев (с апреля 2012 по апрель 2016)

</td> <td> Декларант

</td> <td> Доходы, расходы

</td> <td> Доходы - 1 126 875 сомов, дивиденды - 22 202 сома

Владеет 42,37% акций ОАО

</td> </tr> <tr> <td> Близкие родственники декларанта

</td> <td> Доходы, расходы

</td> <td> Доходы - 1 260 000 сомов

</td> </tr> <tr> <td> Недвижимое имущество

</td> <td> Квартира (163 кв.м)

</td> </tr> <tr> <td> Движимое имущество

</td> <td> "БМВ", 2006 г.в.

</td> </tr> <tr> <td>

</td> </tr> <tr> <td> 24

</td> <td> Посол в ОАЭ Чынгыз Эшимбеков (с декабря 2015)

</td> <td> Декларант

</td> <td> Доходы, расходы

</td> <td> Доходы - 632 278 сомов

</td> </tr> <tr> <td> Недвижимое имущество

</td> <td> Квартира (100,1 кв.м), квартира (66,2 кв.м), дачный домик (41,5 кв.м)

</td> </tr> <tr> <td> Движимое имущество

</td> <td> "Тойота Раннер", 2003 г.в.

</td> </tr> <tr> <td> Близкие родственники декларанта

</td> <td> Доходы, расходы

</td> <td> Доходы - 53 100 сомов

</td> </tr> <tr> <td>

</td> </tr> <tr> <td> 25

</td> <td> Посол в Афганистане Авазбек Абдуразаков

</td> <td> Декларант

</td> <td> Доходы, расходы

</td> <td> Доходы - 60 000 сомов

</td> </tr> <tr> <td> Недвижимое имущество

</td> <td> Дом (209,6 кв.м), дом (231,5 кв.м)

</td> </tr> <tr> <td> Движимое имущество

</td> <td> "Субару Трибека", 2006 г.в.

</td> </tr> <tr> <td> Близкие родственники декларанта

</td> <td> Недвижимое имущество

</td> <td> Квартира (192,1 кв.м)

</td> </tr> </table>