День 27 Декабря: Таможенный кодекс подписали с техническим моментом

27 декабря 2016, 18:40 Комментарии

Сегодня лидер фракции "Ата Мекена" Омурбек Текебаев прокомментировал возбуждение уголовного дела в отношении депутата Аиды Саляновой. "Это попытка оказать психологическое давление, чтобы показать, что оппоненты президента получат наказание", - считает он этот шаг.

Говоря о перспективах уголовного дела, Текебаев сказал, что, если действительно было нарушение со стороны министра юстиции Саляновой, то нарушение максимум тянет на выговор. По его мнению, уголовное дело возбудили, с целью связать Салянову с Елисеевым, приближенного Максима Бакиева.

Но могут ли посадить Салянову в СИЗО ГКНБ? По словам Текебаева, формально по статье 304 не требуется дача согласия Жогорку Кенеша на привлечение депутата к уголовной ответственности.

Тем не менее, Атамбаев сейчас находится в положении "хромой утки" и с целью сохранить монолитность своей команды, чтобы отдельные ее члены не дрогнули и сохраняли спокойствие, Салянову могут и посадить...

Президент Атамбаев находится в Санкт- Петербурге (Россия) на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Как передавал вчера корреспондент Тазабек со ссылкой на председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграна Саркисяна, кыргызская сторона не подписала 2 документа, стоявшие в повестке заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе. Речь шла о заявлении о развитии торгово-экономической политики и о новой редакции Таможенного кодекса ЕАЭС.

"Мы надеемся, что все страны завершили процедуры согласования и одобрения и сегодня главы государств подпишут этот документ", - говорил журналистам до подписания наш вице-премьер-министр Олег Панкратов. По его словам, больше всего разногласий было в части создания свободных экономических зон, и во многом здесь было сложно договориться.

Однако, как пояснил потом журналистам председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, Атамбаев все же подписал Таможенный кодекс ЕАЭС. Как пишут "Ведомости", предварительно согласованный документ (Таможенный кодекс) не менялся, но в ходе обсуждения уже на заседании у Атамбаева возникло несколько вопросов, которые не удалось согласовать.

Пресс-секретарь президента России Песков подтвердил наличие "некоторых замечаний" со стороны Кыргызстана - в основном это связано с областью фитосанитарных норм. "По Кыргызстану ситуация будет дорабатываться", - добавил он.

Как сказал Панкратов, у Кыргызстана перед подписанием кодекса возникла необходимость уточнить последние изменения, были они внесены или нет. "Поэтому мы попросили наших экспертов подойти и уточнить некоторые моменты. После того, как они подтвердили, что все изменения были внесены, наш президент документ подписал. Поэтому никаких других нюансов нет. Только технические моменты", - пояснил он.

Словом, Песков увидел в позиции Атамбаева "некоторые замечания", в основном это связано с областью фитосанитарных норм, а Панкратову вся заминка показалась "техническим моментом".

Два года эксперимента в ЕАЭС привели к противоречивым результатам. Сам момент для присоединения, конечно, был выбран самый неудачный - экономический кризис в России и Казахстане (в Белоруссии платежный кризис перманентный). Надежды, что Кыргызстан сумеет развить некоторые отрасли, например, перерабатывающее сельское хозяйство, пока оказались несбыточными. Более того, ожидаемые преференции по открытию 170-миллионного рынка также оказались преувеличенными - Казахстан ничего не пускает, как и не отпускает тарифы на железнодорожные перевозки, обещанных денег на адаптацию тоже не дает. Несомненно, у Кыргызстана в подобной ситуации возникает много вопросов.

Похоже, расчеты Бишкека, что союз в будущем исчезнет под собственной тяжестью, наступают быстрей. Один из основателей союза президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался от участия на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Минск никак не комментирует демарш Лукашенко.

"В ЕАЭС не принимается важных решений, а сам союз превращается в политический проект", - цитируют белорусские СМИ слова председателя палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимира Андрейченко на сессии парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

Похоже, в Минске обиделись на слова директора Российского института стратегических исследований (снабжает информацией Аппарат президента) Леонида Решетникова, который исчислил историю создания белорусского языка 90 годами, а саму Белоруссию назвал исторической частью великой России.