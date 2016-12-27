Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4189 (+0.0029) 
Евро: 72.5566 (+0.0342) 
Золото: 36.36 $/гр (+0.01) 
Серебро: 0.51 $/гр    
Погода сейчас
дождь +5°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

США и Кыргызстан отмечают 25-летие установления дипломатических отношенийСША и Кыргызстан отмечают 25-летие установления дипломатических отношенийИлим Карыпбеков извинился перед гардеробщицей парламентаИлим Карыпбеков извинился перед гардеробщицей парламента

KOICA выделяет $7,4 млн на внедрение системы электронного паспорта в Кыргызстане

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399861-ru.html

Похожие новости

Песков рассказал, что не понравилось Кыргызстану в Таможенном кодексе ЕАЭС

ОРВИ отступает. Заболеваемость в Кыргызстане снизилась в 1,6 раза

Декларация-2015: Сколько заработали послы Кыргызстана? У кого из них дом площадью 1000 кв.м?

Сборная Кыргызстана завоевала серебро зонального чемпионата Азии по волейболу

США и Кыргызстан отмечают 25-летие установления дипломатических отношений

27 декабря 2016, 18:44       Комментарии

В Государственной регистрационной службе состоялась церемония передачи компьютерного и серверного оборудования в рамках проекта "Создание единой информационной системы управления земельными ресурсами в КР" при поддержке Корейского агентства по международному сотрудничеству (KOICA) правительства Кореи.
Как сообщили в ГРС, одним из основных областей деятельности данного проекта являлось оснащение Департамента кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество при ГРС соответствующей техникой и закупкой специального серверного оборудования, предназначенной для функционирования интегрированной информационной системы и хранения базы данных графической и текстовой части Геоинформационной системы (ГИС).
Председатель ГРС Тайырбек Сарпашев ознакомил плаву представительства KOICA в Кыргызстане Пак Сун Жин с серверным помещением и условиями хранения и безопасности переданного компьютерного и серверного оборудования.
Глава ГРС выразил благодарность корейской стороне за оказываемую помощь в модернизации земельной регистрации и кадастровой системы КР и отметил, что создание данной информационной системы позволит нам выйти на новый уровень предоставления услуг, соответствующий всем современным требованиям.
В рамках данного проекта ожидается разработка программного обеспечения по управлению базами данных с целью автоматизации всех кадастровых процедур на центральном уровне с внедрением кадастровых индексированных электронных карт на всей территории Кыргызстана.
Новая регистрационная система повысит прозрачность, эффективность работы системы, снижая риск коррупции и конфликтов, связанных с землей и правом собственности. Качественное функционирование государственной регистрационной службы позволит обеспечить доступ к информации о недвижимости для инвесторов, предоставляя необходимые данные, может разрешить не только гражданские противоречия, но и реализовать конституционные права граждан, национальную безопасность, экономическое развитие и осуществление прочих важных задач государства, которые во многом зависят от уровня регистрационной системы.
Помимо данного проекта KOICA выделяет 7 млн 460 тыс. долларов США на реализацию проекта по внедрению системы электронного национального удостоверения личности в Кыргызстане. В связи с чем Т/Сарпашев выразил надежду на то, что плодотворное сотрудничество между ГРС и KOICA выведет кадастровую и паспортную систему КР на новый этап развития.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум