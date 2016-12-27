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Задержан подозреваемый в надругательстве над могилой якобы баптистки

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/incidents...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399860-ru.html

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Алмазбек Атамбаев возложил цветы к могиле первого президента Узбекистана Ислама Каримова

27 декабря 2016, 19:04       Комментарии

БИШКЕК, 27 дек - Sputnik. Сотрудники 10-го управления ГУВД Чуйской области задержали мужчину, объявленного в розыск за надругательство над местом захоронения умершей, сообщили в пресс-службе МВД КР.
"В октябре ряд жителей села Сары-Талаа Ала-Букинского района Джалал-Абадской области вместе с имамами не разрешили похоронить односельчанку на местном кладбище из-за того, что, по их данным, покойная 76-летняя Каныгуль Сатыбалдиева придерживалась христианско-баптистского вероучения. Ее перезахоранивали трижды", - отметили в МВД.
По сведениям милиции, сначала для захоронения было выбрано одно место, но некоторые сельчане выступили против, и тело пришлось эксгумировать. Его перезахоронили на христианском кладбище в другом селе, однако и там нашлись недовольные. В третий раз бабушку похоронили на отдаленном участке.
УВД Джалал-Абадской области возбудило дело по статье 263 "Надругательство над телами умерших и местом их захоронения" Уголовного кодекса КР. Были установлены лица, которые выкапывали тело, их объявили в розыск.
В понедельник сотрудники Чуйского ГУВД задержали на территории Ленинского района Бишкека 21-летнего уроженца Джалал-Абадской области, проживающего в столице. Правоохранители заявили, что он был непосредственным участником инцидента с перезахоронениями.

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