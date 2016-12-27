Глава Минсоцразвития и координатор МОТ в КР обсудила вопросы сотрудничества в сфере труда

27 декабря 2016, 18:20 Комментарии

Бишкек, 27 декабря /Кабар/. Министр труда и социального развития Кыргызстана Таалайкуль Исакунова обсудила вопросы дальнейшего сотрудничества в сфере труда с Национальным координатором Международной организации труда в КР Болотом Ороковым, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе встречи Болот Ороков обозначил, что МОТ активно работает над созданием в Кыргызстане условий для достойного труда, а также информировал о том, что в 2017 году планируется провести конференцию по национальному диалогу по вопросам охраны труда в стране.

"Мероприятие состоится в рамках подготовки и проведения 100-летия со дня образования Международной организации труда", - сказал Б.Ороков.

Министр труда и социального развития Таалайгуль Исакунова отметила, что вопрос труда является одним из приоритетных направлений МТСР.

"Для Кыргызстана важно сотрудничество в области охраны труда и данное направление необходимо развивать совместными усилиями", - сказала она.