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Глава Минсоцразвития и координатор МОТ в КР обсудила вопросы сотрудничества в сфере труда

Источник:
http://kabar.kg/society/full/1...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399859-ru.html

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27 декабря 2016, 18:20       Комментарии

Бишкек, 27 декабря /Кабар/. Министр труда и социального развития Кыргызстана Таалайкуль Исакунова обсудила вопросы дальнейшего сотрудничества в сфере труда с Национальным координатором Международной организации труда в КР Болотом Ороковым, сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе встречи Болот Ороков обозначил, что МОТ активно работает над созданием в Кыргызстане условий для достойного труда, а также информировал о том, что в 2017 году планируется провести конференцию по национальному диалогу по вопросам охраны труда в стране.
"Мероприятие состоится в рамках подготовки и проведения 100-летия со дня образования Международной организации труда", - сказал Б.Ороков.
Министр труда и социального развития Таалайгуль Исакунова отметила, что вопрос труда является одним из приоритетных направлений МТСР.
"Для Кыргызстана важно сотрудничество в области охраны труда и данное направление необходимо развивать совместными усилиями", - сказала она.

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