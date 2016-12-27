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Сборная Кыргызстана завоевала серебро зонального чемпионата Азии по волейболу

Источник:
http://kabar.kg/sport/full/115...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399858-ru.html

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27 декабря 2016, 18:50       Комментарии

Бишкек, 27 декабря /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Национальная сборная Кыргызстана по волейболу завоевала серебряную медаль зонального чемпионата Азии 2016 года. Об этом сообщили в федерации волейбола КР.
По их информации, чемпионат Азии в Центральной зоне прошел 22-27 декабря в городе Дакка (Бангладеш) при участии пяти сборных: Бангладеш, Мальдивские острова, Афганистан, Непал и Кыргызстан. По регламенту турнира команды должны были сыграть в один круг.
В решающей игре 27 декабря кыргызстанской команде противостояли хозяева площадки сборная Бангладеш. Первую партию сборная Бангладеш площадки выиграли со счетом 25:22, а вторую - 25:23. В третьей партии при счете 7:6 в пользу сборной Бангладеш, спортсмен сборной Кыргызстана Нурмухаммед Токтоев получил повреждение и не сумел продолжить игру.
"В составе сборной Кыргызстана осталось всего шесть игроков, в том числе либеро Маназ Нуралы уулу. По регламенту при такой ситуации команде засчитывается техническое поражение. Сборная Кыргызстана заняла итоговое 2 место и завоевала серебряные медали зонального чемпионата Азии", - сообщили в федерации.
Напомним, чемпионат Азии проходит в городе Дакка (Бангладеш) 20-28 декабря. В составе сборной Кыргызстана в Дакку отправились 10 игроков, которые играют под руководством главного тренера сборной Андрея Анкудинова. В первом туре кыргызстанцы выиграли афганцев, во втором туре отечественная команда со счетом 3:0 разгромила сборную Мальдивских островов, в третьем турнире они обыграли сборную Бангладеш со счетом 3:2 и вышли в финал где проиграли бангладешской сборной.

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